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Спикер заксобрания Севастополя: "Херсонес" нужно сохранить как объект культурного наследия

Общество
24 января, 15:51 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский
Екатерина Алтабаева напомнила, что заповедник внесен в перечень особо охраняемых объектов ЮНЕСКО, поэтому проблема имеет международный аспект
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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 января. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Вопрос передачи церкви объектов музея-заповедника "Херсонес Таврический" является сложным, для его разрешения потребуется длительный переговорный процесс, учитывая культурную и историческую значимость заповедника, который нельзя потерять. Такое мнение высказала журналистам спикер заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева относительно инициативы церкви о передаче в ее ведение 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический".

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"Вопрос нужно ли передавать - это вопрос сложный и спорный, сейчас никто не даст на него однозначного ответа, если есть обращение, то его нужно рассматривать, на его решение потребуется длительное время, и чем он закончится, не могу прогнозировать. Но я, безусловно, настаиваю на очень большой ценности этого историко-культурного объекта и его сохранения. Это такой узел вопросов, его нельзя разрубить как гордиев узел, а нужно развязывать и распутывать в течение достаточно длительного времени, ни в коем случае не потеряв объект культурного наследия "Херсонес Таврический", - сказала Алтабаева.

Она напомнила, что заповедник внесен в перечень особо охраняемых объектов ЮНЕСКО, поэтому проблема имеет также и международный аспект. Кроме того, спикер заксобрания отметила, что речь идет о федеральном музее. "Я бы обратила внимание на то, что речь идет о федеральном музее, Министерство культуры должно разрешать вопрос, поставленный Симферопольской и Крымской епархией", - сказала она.

Комментируя возможность строительства каких-либо новых музейных объектов, Алтабаева отметила сложность и спорность такой возможности. "Строительство дополнительных площадей на этой территории - это акция со знаком вопроса, так как территория имеет особый регламент охраны", - уточнила она.

Как ранее сообщил ТАСС, Симферопольская и Крымская епархия инициировала передачу церкви 24 зданий бывшего монастыря, где размещены фонды музея-заповедника "Херсонес Таврический". Руководство заповедника считает, что это не позволит ему развиваться. По словам первого замминистра культуры Владимира Аристархова, Минкультуры обсуждает вопрос передачи зданий с Русской православной церковью, при этом он уточнил, что государство в случае передачи должно предоставить музею адекватную замену помещениям, но этот вопрос еще не поднимался.

Накануне врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников высказался о том, что положительное разрешение спора возможно, если Севастополь сможет построить дополнительные музейные объекты, но на это нужно соответствующее финансирование, при этом необходимо учесть мнение всех сторон путем проведения переговоров.

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