Путин: на родине всегда лучше, чем где бы то ни было

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не во всем согласен с поговоркой "хорошо там, где нас нет". Он уверен, что дома, на родине, всегда лучше, чем где бы то ни было еще.

"Очень меткое наше выражение: "Лучше там, где нас нет, но лучше, чем дома, все равно нет мест", - сказал глава государства, общаясь со студентами МГУ. "Я сам почти пять лет проработал за границей, я знаю, что это такое", - заверил глава государства.

Он согласен, что за рубежом "есть многие вещи, которых у нас действительно нет". "Есть такая формула - если мы уважаем кого-то, то мы должны признать, что этот кто-то лучше. Так и есть, где-то действительно что-то лучше. Но если смотреть в комплексе, то нет другого более близкого нашему сердцу места, чем родина", - уверен Путин.

По его мнению, "где бы мы не были, мы всегда будем чувствовать себя там чужими, потому что нет ничего такого, что так близко связывает человека с землей - это то место, где ты родился, вырос, где ты говоришь на родном языке и с тобой говорят на родном языке, ты понимаешь всех людей в нюансах, тебе не нужно заглядывать в словарь". "У меня есть такие знакомые, близкие люди, которые говорят на иностранном языке как на родном, и все равно, это не родной (язык)", - сказал Путин.

Однако, по его словам, "это не значит, что мы должны закрываться, как в коконе, наоборот - мы должны быть открыты, открыты всему миру". "Образование - это та сфера деятельности, которая дает прекрасную возможность быть открытыми, вбирать в себя все самое лучшее и добиваться самых лучших результатов, так себя и нужно настраивать", - посоветовал президент студентам.