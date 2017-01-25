Kazinform: Ди Каприо ждут в Астане на подписание соглашения о возрождении тигров

АСТАНА, 25 января. /Корр. ТАСС Светлана Тумакова/. Голливудский актер, лауреат премии "Оскар" и посол мира ООН по проблеме климата Леонардо Ди Каприо приедет в казахстанскую столицу на церемонию подписания соглашения о возрождении популяции тигров между правительством Казахстана и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Об этом сообщило местное агентство Kazinform со ссылкой на председателя правления казахстанской "Коалиции за "зеленую" экономику и развитие G-Global" Салтанат Рахимбекову.

По ее словам, еще несколько лет назад Всемирный фонд дикой природы выступил с инициативой проработки вопросов восстановления экосистемы в Или-Балхашском регионе (юго-восток Казахстана), а также создания популяции тигров. Но конкретики по данной перспективе удалось достигнуть недавно.

"Мы вместе с Фондом дикой природы готовим большое соглашение нашего правительства и WWF о привлечении на первом этапе €10 млн на проект", - цитирует агентство Рахимбекову. Ожидается, что соглашение будет подписано 8-9 сентября в рамках международной выставки "Экспо-2017" в Астане.

Делегацию от Фонда дикой природы, по словам Рахимбековой, будут представлять принцесса Нидерландская Лаурентин, которая является руководителем Фонда по изменению климата Нидерландов. "Будет посол ООН по изменению климата и посол тигриной программы WWF Леонардо Ди Каприо", - подтвердила Рахимбекова.

Территория дельты реки Или и южного побережья озера Балхаш в свое время славилась наличием здесь большой популяции туранского, или, как его еще называют, каспийского тигра. С годами в результате хозяйственной деятельности человека и браконьерства этот вид тигров полностью исчез.

Эксперты уже давно обсуждают программу реинтродукции (восстановления) туранского тигра на исторически пригодной для него территории. Для этого планируется создать государственный природный заказник.

Уже известно, что для возрождения туранского тигра потребуется около миллиона гектаров территории, часть которой специалисты хотели бы отвести под экопарк, где туристы смогли бы наблюдать за жизнью животных в дикой природе. Проект поддерживает правительство республики, также активное участие в нем принимает Россия.

В качестве первоочередных мероприятий планируется создание кормовой базы для тигров в ближайшие 5-7 лет, для чего необходимо завозить на территорию будущей реинтродукции около 50-60 бухарских оленей ежегодно, а также восстановление лесных массивов.

Согласно данным ученых, проведенные исследования показали высокое сходство, если не идентичность, туранского и амурского подвидов тигра. Таким образом, для выпуска на казахстанской территории планируют использовать хищников, относящихся к амурскому подвиду.

Задача инициаторов масштабного проекта - довести популяцию тигра до 100-200 особей уже через 15-20 лет.