"Ъ": Минобрнауки предлагает создать группы по мониторингу изъятия детей из семьи

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Каждый случай изъятия детей из семьи будут изучать специальные мониторинговые группы, в которые войдут представители уполномоченных по правам ребенка. Соответствующие поправки разрабатывают в Минобрнауки, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как пишет издание со ссылкой на замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ Ирину Романову, все случаи изъятия детей из семей с 1 февраля будут проверять мониторинговые группы, которые Минобрнауки РФ поручит создать губернаторам, региональным уполномоченным по правам ребенка и Общественным палатам.

Процедура изъятия детей из семей, по словам Романовой, несовершенна. "Нормативные акты, которые бы поправили ее, находятся в стадии разработки, мы надеемся, что в ближайшее время сможем обсуждать конкретные документы", - сказала она. Перед департаментом стоит задача создать такую систему, которая учитывала бы прежде всего интересы семьи и ребенка. В задачи мониторинговых групп войдет изучение обоснованности принятых решений, рассмотрение жалоб, оценка профилактической работы с семьями и разработка предложений по изменению процедуры, отметила Романова.

В пресс-службе Минобрнауки изданию не смогли ответить на какой стадии находится разработка предложений.

Широкое обсуждение процедуры изъятия детей началось после случая с приемной семьей Дель из Зеленограда. Как стало известно 13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из них инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей, восемь детей были отправлены в учреждение департамента здравоохранения, еще двое - в социальный центр. Семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитета РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. Накануне двое детей, находящихся в приюте, были возвращены матери.