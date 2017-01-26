Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 59.15
€ 63.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти греческих островов просят ЕС упростить въезд для туристов из РФ

Общество
26 января, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
По мнению местных властей, соответствующий шаг позволит поднять экономику таких островов, как Кос, Лесбос, Хиос и Самос
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти греческого региона Южных Эгейских островов просят Евросоюз как можно быстрее запустить пилотную визовую схему для въезда туристов из России, Ирана и Турции, прибывающих в греческие порты с турецкой территории. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Смотрите также
РФ будет развивать с Грецией проекты в энергетике, транспорте, АПК и туризме

"С таким призывом к еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу обратился губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос, - рассказали в АТОР со ссылкой на сообщения греческих СМИ. - По мнению политика, этот шаг позволит поднять экономику ряда островов (Кос, Лесбос, Хиос, Самос и др.), которая пошатнулась из-за сокращения иностранного турпотока по причине наплыва беженцев в последние два года".

В письме Хатзимаркос предлагает запустить в марте 2017 года пилотную программу для граждан Ирана, а в апреле - для путешественников из России и Турции. Предполагается, что прибывать в порты греческих островов граждане этих трех стран будут в рамках круизных маршрутов, стартующих с турецких курортов Бодрум, Фетхие, Мармарис, Измир и других.

"В сообщениях греческой прессы не указывается, какой именно будет визовая схема. Но в марте прошлого года, будучи в Москве на выставке MITT (международная туристическая выставка - прим. ТАСС), г-н Хатзимаркос заявлял о том, что речь шла о безвизовом въезде", - напомнили в АТОР.

В настоящее время отдыхающие в Турции российские туристы могут посещать греческие острова только при наличии открытой шенгенской визы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Греция Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
15
Перья, маски и лошади: бал Christian Dior на Неделе Высокой моды
25
Куба после Фиделя: что стало с Островом свободы, когда не стало команданте
22
Более 2 млн человек приняли участие в праздновании Крещения в России
Интересное
"Первозданная Россия": красота дикой природы глазами фотографов-натуралистов
Проект скульптурной композиции "Рождение Нового Света"
Монументальные подарки: скульптуры Церетели, переданные другим странам
Урок математики в учебном классе образовательного центра "Сириус"
Мозг-пароль, дрон-лаборант и радар для беспилотников: работы юных ученых из "Сириуса"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Крыму проводится спецоперация против экстремистской "Хизб ут-Тахрир"
2
Кремль призвал США просчитать последствия организации зон безопасности в Сирии
3
Мадлен Олбрайт готова стать мусульманкой в пику иммиграционной политике Трампа
4
Толстой и глава ФЕОР примирились после скандала вокруг дискуссии об Исаакиевском соборе
5
Перед выборами в ГД полиция и ФСБ выявили 8 человек, планирующих теракты в Москве
6
CNN: конгрессмен США заявила, что встретилась с Асадом в Сирии
7
Посол РФ в Индии Александр Кадакин скончался в Нью-Дели
Темы дня
Реклама