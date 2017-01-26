Власти греческих островов просят ЕС упростить въезд для туристов из РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Власти греческого региона Южных Эгейских островов просят Евросоюз как можно быстрее запустить пилотную визовую схему для въезда туристов из России, Ирана и Турции, прибывающих в греческие порты с турецкой территории. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"С таким призывом к еврокомиссару по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитрису Аврамопулосу обратился губернатор Южного Эгейского региона Йоргос Хатзимаркос, - рассказали в АТОР со ссылкой на сообщения греческих СМИ. - По мнению политика, этот шаг позволит поднять экономику ряда островов (Кос, Лесбос, Хиос, Самос и др.), которая пошатнулась из-за сокращения иностранного турпотока по причине наплыва беженцев в последние два года".

В письме Хатзимаркос предлагает запустить в марте 2017 года пилотную программу для граждан Ирана, а в апреле - для путешественников из России и Турции. Предполагается, что прибывать в порты греческих островов граждане этих трех стран будут в рамках круизных маршрутов, стартующих с турецких курортов Бодрум, Фетхие, Мармарис, Измир и других.

"В сообщениях греческой прессы не указывается, какой именно будет визовая схема. Но в марте прошлого года, будучи в Москве на выставке MITT (международная туристическая выставка - прим. ТАСС), г-н Хатзимаркос заявлял о том, что речь шла о безвизовом въезде", - напомнили в АТОР.

В настоящее время отдыхающие в Турции российские туристы могут посещать греческие острова только при наличии открытой шенгенской визы.