Музеи Кремля запускают экскурсии на месте снесенного 14-го корпуса

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Новый экскурсионный маршрут "Древний Кремль и святые обители", в который впервые вошли обнаруженные в Кремле на месте демонтированного 14-го административного корпуса археологические находки - фундаменты разрушенных в 1930-е годы строений Чудова монастыря и Малого Николаевского дворца, разработали специалисты Музеев Московского Кремля.

В будущем в Кремле появится подземный археологический музей. Об этом на пресс-конференции рассказал первый замминистра культуры Владимир Аристархов.

"Мы начинаем новые экскурсии по Кремлю, с тем чтобы посетители могли видеть эти раскопки", - сказал он.

Демонтированный в прошлом году 14 административный корпус был построен в начале 1930-х годов на месте разрушенных Чудова и Вознесенского монастырей, где в ХIV столетии были основаны центры религиозной жизни Московской Руси, и Малого Николаевского дворца, резиденции российских императоров.

Пока что для посетителей в новом сквере открыты два так называемых археологических окна. В одном через специальное защитное стекло можно увидеть западную часть фундамента и подвал Малого Николаевского дворца (1874-1878 годы), в другом - часть фундамента церкви Алексея митрополита (1680-1686 годы), кирпичный фундамент перехода из дворца в Чудов монастырь, культурный слой с деревянными конструкциями и дворовое мощение XVI века, а также надгробия XVII века.

На них директор Института археологии РАН Николай Макаров посоветовал обратить особое внимание.

"Эти плиты с именами исторических лиц XVII века. На одной написано имя Павла Родионова, слуги Чудова монастыря и это интересная находка, так как надписи довольны редки для археологических раскопок", - отметил он и добавил, что с появлением "археологических окон" экспозиции Музеев Московского Кремля расширились за счет новых объектов показа.

За полтора часа экскурсанты смогут также посетить две постоянные выставки - "Клады Московского Кремля" в подклете Благовещенского собора и "Вознесенский собор в Московском Кремле" в пристройке Архангельского собора.

Открытия археологов

Мощность культурного слоя составляет здесь пять метров и специалисты дошли до его основания, так называемого материка, где находится древнейшее напластование в Кремле, датируемое второй половиной XII века.

Один из шурфов раскрыл фундаменты церкви Святой Екатерины в Вознесенском монастыре, которая была построена в 1810-х годах в неоготическом стиле по проекту Карла Росси. Пока что эта находка не экспонируется, специалисты продолжают заниматься ее изучением.

Что касается главного собора Вознесенского монастыря, то его фундаменты обнаружить не удалось, так как они были полностью уничтожены при строительстве 14-го корпуса. По данным некоторых источников, здесь когда-то располагалось посольство Золотой Орды в Москве - Ханский двор. Однако, как рассказал заместитель директора Музеев Московского Кремля по научной работе Алексей Баталов, проведенные в подвалах 14-го корпуса раскопки опровергли этот факт.

"Наоборот, явились новые доказательства, что предвещали прошедшие раскопки, что там существовал город уже в домонгольское время, то есть границы Москвы доходили примерно до современной границы восточных стен Кремля. Были раскрыты и следы застройки XV века, двора великого князя Юрия Васильевича, младшего брата Ивана Грозного. Это все очень значимо, дает новый материал для истории Кремля", - сказал он.

При этом Министерство культуры РФ совместно с Музеями Московского Кремля, как рассказал первый замминистра культуры РФ Владимир Аристархов, планирует создать на этом месте подземный музей археологии Кремля. Он расположится в подвальных помещениях, оставшихся на месте 14-го корпуса. Экспозицию планируется дополнить экспонатами, которые были найдены в ходе раскопок, и мультимедийной частью.

Все мероприятия проходят в рамках выполнения поручений президента РФ Владимира Путина, которые он дал в августе прошлого года по итогам осмотра парка на месте демонтированного 14-го корпуса.

"Трудно было поверить, что в нашем климате впервые в нашей стране на открытом воздухе можно будет сделать подобные шурфы. Подобных опытов экспонированная фундаментов так, как это сделано сейчас в Кремле, никогда не было. Это должно привлечь посетителей Кремля по оригинальности и необычности того, как сделано", - сказал заместитель директора Музеев Московского Кремля Алексей Баталов.