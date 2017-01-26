Патриарх Кирилл призвал депутатов продолжить дискуссию о запрете абортов

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы не оставлять дискуссию о запрете абортов и "найти новые механизмы, соответствующие сохранению зачатой жизни". Об этом он заявил, выступая в четверг на V Рождественских Парламентских встречах.
"Церковь неустанно призывает власть и общество к нравственному установлению, исключающему возможность лишения жизни нерожденных младенцев. Это не революционные изменения, а возвращение к норме жизни, без которой немыслимо счастье женщин и мужчин, невозможно будущее нашего народа. Прошу вас не оставлять усилий по поэтапному преодолению этого страшного явления", - сказал предстоятель РПЦ.
Он отметил, что Церковь получает тысячи просьб от верующих с просьбой призвать власти к решению проблемы абортов.
Осенью 2016 года на сайте Московской патриархии появилось сообщение, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал открытое обращение граждан о запрете абортов. Авторы обращения, текст которого был согласован с Патриаршей комиссией по вопросам семьи, защиты материнства и детства, выступают за запрет абортов, называя их "легальным убийством детей до рождения". Они требуют внесения в законодательство изменений, направленных на признание "за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом".
Также они выступают за запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности, запрет противозачаточных средств с абортивным действием, запрет "вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития; оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума".