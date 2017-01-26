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Путин вручил знак отличия "За благодеяние" Усманову и Вексельбергу

Общество
26 января, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Соответствующий указ был подписан еще летом 2016 года
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил знак отличия "За благодеяние" меценату Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА" Виктору Вексельбергу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Согласно официальному порталу правовой информации, указ о награждении этим знаком отличия Усманова, Вексельберга и ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 года. Награды они удостоены "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".

Ранее в ходе отдельной церемонии Путин также вручил государственные награды большой группе граждан РФ.

Специальный знак отличия "За благодеяние" был учрежден президентом РФ в мае 2012 года. Он вручается за большой вклад в миротворческую, благотворительную и гуманитарную деятельность.

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