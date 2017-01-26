Путин вручил знак отличия "За благодеяние" Усманову и Вексельбергу

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил знак отличия "За благодеяние" меценату Алишеру Усманову и председателю совета директоров ЗАО "Группа компаний "РЕНОВА" Виктору Вексельбергу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Согласно официальному порталу правовой информации, указ о награждении этим знаком отличия Усманова, Вексельберга и ряда других предпринимателей Путин подписал еще в июне 2016 года. Награды они удостоены "за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность".

Ранее в ходе отдельной церемонии Путин также вручил государственные награды большой группе граждан РФ.

Специальный знак отличия "За благодеяние" был учрежден президентом РФ в мае 2012 года. Он вручается за большой вклад в миротворческую, благотворительную и гуманитарную деятельность.