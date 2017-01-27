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Общественная палата открыла горячую линию по вопросам изъятия детей

Общество
27 января, 12:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС
Контролировать изъятие детей на местах будут региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ
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МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ открыла телефонную горячую линию по вопросам изъятия детей из семьи.

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"Мы запускаем горячую линию, чтобы поддержать граждан, будем перезванивать им и помогать разбираться в каждой конкретной ситуации", - приводит пресс-служба ОП слова члена палаты Юлии Зимовой.

При этом общественница отметила: "Сейчас много говорят о том, что детей забирают из семей необоснованно, а когда мы начинаем предметно разбирать каждую ситуацию, выясняется, что далеко не все так однозначно". "Мы берем эту важную тему под общественный контроль, чтобы понять, какие есть пробелы в механизмах изъятия и есть ли они на самом деле", - добавила Зимова.

Осуществлять этот контроль на местах будут региональные общественные палаты и специально созданные группы экспертов в субъектах РФ.

Телефон горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время работы: с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45 по московскому времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение проанализировать практику изъятия несовершеннолетних из семьи с точки зрения избыточно применяемых мер или неправомерного вмешательства в семью.

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