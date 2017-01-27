Патриаршая комиссия: изъятие детей из приемной семьи в Москве прошло с нарушением закона

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви считает, что изъятие приемных детей из семьи Светланы Дель прошло с нарушением законодательства.

"Действуя в столь деликатной сфере, все, в том числе и представители власти, должны не только строго соблюдать справедливые нормы действующего законодательства, но и учитывать тонкие нравственные и человеческие измерения ситуации. К глубокому сожалению, не только эти очевидные нравственные ориентиры, но и четко установленные государственным законом справедливые юридические требования были грубо нарушены в действиях в отношении семьи Михаила и Светланы Дель и их приемных детей", - говорится в заявлении комиссии, опубликованной на ее официальном в сайте.

Комиссия, в частности, отмечает, что изъятие детей в соответствии с Семейным кодексом осуществляется "исключительно при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью". "Наличие синяка у одного из детей, даже в случае если, по словам ребенка, он стал результатом наказания со стороны родителя, никоим образом не может рассматриваться как убедительный признак наличия непосредственной угрозы жизни и здоровью, тем более в отношении всех детей. Таким образом, немедленное отобрание детей было осуществлено вопреки нормам действующего законодательства", - полагает комиссия. Кроме того, в документе указывается на то, что изъятие детей было оформлено как безнадзорных, тогда как никаких оснований для этого не было. "Таким образом, если оформление детей в качестве "безнадзорных" действительно произошло, то имело место внесение заведомо ложных сведений в официальные документы", - отмечает комиссия.

В заявлении Патриаршей комиссии указывается также и на другие нарушения, такие как разглашение тайны усыновления и врачебной тайны, принуждение Светланы Дель к написанию заявления о помещении детей в приют "по собственном желанию" и отказ допустить супругов Дель к детям до официальной даты расторжения договора об опеке. "Даже в случае, если впоследствии действительно были или будут установлены реальные основания для законного отобрания детей и прекращения договора о приемной семье, это никоим образом не может оправдать противозаконные действия официальных лиц в данном деле", - отмечается в заявлении.

Комиссия призвала власти "воздержаться от помещения отобранных приемных детей, воспитывавшихся супругами Михаилом и Светланой Дель, в другую приемную семью или приемные семьи до того, как все обстоятельства будут вновь тщательно изучены и проверены с привлечением действительно независимых и компетентных экспертов, для работы которых будут созданы нормальные условия".

Опасный сигнал

Патриаршая комиссия высказывает озабоченность возбуждением уголовного дела против органов опеки за халатность, а не за нарушения при изъятии детей. Комиссия опасается, что "это дает всем органам опеки и попечительства в России опасный сигнал, что за невмешательство в семейную жизнь их могут преследовать, а незаконно осуществленное вмешательство в жизнь семьи будет, напротив, оставаться безнаказанным".

"Российские семьи, как кровные, так и приемные, должны быть уверены в собственной защищенности и безопасности, в том, что никто не будет действовать в их отношении противозаконно, а существующие нормы закона будут разумны и справедливы", - подчеркивает Патриаршая комиссия. Патриаршая комиссия надеется, что "повышенное внимание общественности к данному делу не позволит допустить совершения в нем в дальнейшем явной несправедливости и оставить допущенные нарушения закона без последствий".

Дело Дель

13 января, органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей.

По словам заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, восемь детей находятся в учреждении департамента здравоохранения, двух детей отправили в социальный центр. По данным Барсуковой, эта семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей: восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Следственный комитет Москвы после доследственной проверки возбудил уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Также полицией в отношении отца приемных детей возбуждено уголовное дело о побоях, он все обвинения отвергает.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.