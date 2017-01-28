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На международной выставке в Нью-Йорке представлен туристический потенциал России

Общество
28 января, 3:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В частности, продемонстрированы новые туристические продукты специально для футбольных болельщиков на ЧМ-2018
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НЬЮ-ЙОРК, 28 января. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Демонстрация растущего туристического потенциала России и, в частности, новых туристических продуктов специально для футбольных болельщиков на ЧМ-2018 по футболу - главная задача российского стенда на открывшейся в пятницу в Нью-Йорке международной выставке The New York Times Travel Show. Об этом сообщила в беседе с корреспондентом ТАСС Юлия Мохова, руководитель ФГУП "Национальной маркетинговый центр по туризму Visit Russia".

"Рынок США - один из основных по туристическому въезду в Россию, - отметила она. - Поэтому мы всегда поддерживали туроператоров, которые занимаются организацией поездок американских туристов в Россию. Можно сказать, что мы стали на этом рынке более активными".

Все виды туризма

Россия, по ее словам, может предложить широчайший спектр туристических возможностей - семейный, экологический, спортивный туризм. "С прошлого года через сеть наших национальных офисов Visit Russia мы продвигаем национальные брендовые туристические маршруты, такие как "Серебряное ожерелье" - межрегиональный маршрут, объединяющий более 11 регионов Северо-Запада России, а также такие маршруты, как "Золотое кольцо", "Русская Арктика", "Русские усадьбы", "Реки России", "Великий шелковый путь", "Великий чайный путь", - сообщила она.

Специально для футбольных болельщиков

Поскольку в 2017 году в России пройдет Кубок Конфедерации и в 2018 году - ЧМ по футболу, важным направлением стал спортивный туризм. "Города-организаторы турниров подготовили более 120 туристических маршрутов для болельщиков, - сообщила Юлия Мохова. - Наша транспортная дирекция разработала программу, позволяющую болельщикам бесплатно передвигаться между городами, где будут проходить матчи. Нужно лишь купить билет на сайте fifa.com, потом оформить паспорт болельщика, далее - оставить заявку на железнодорожный билет".

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Кроме того, добавила она, для болельщиков въезд в Россию будет безвизовым за 10 дней до начал игр и 10 дней после завершения матчей.

"Мы ожидаем, что болельщики не только посетят матчи, но и воспользуются туристическими возможностями, - пояснила она. - Министерство культуры, Ростуризм совместно с представителями туриндустрии еще год назад озаботились тем, чтобы создать туристический продукт специально для болельщиков и даже для жен болельщиков. Есть маршруты классические, пешеходные, водные, экскурсии на сегвеях".

"Казань, например, разработала "туры для настоящих мужчин", да и другие регионы стремятся предложить лучшее. Именно поэтому мы стремимся в максимальной степени информировать туроператоров с тем, чтобы они в свою очередь, могли учитывать, какой продукт будет наиболее интересен их клиентам. В этом - главная цель нашего участив нынешней выставке", - отметила Мохова.

Круизный поезд по Евразии

Широкий спектр услуг для иностранного туриста предлагает на выставке и "РЖД-тур". "В частности, мы предлагаем путешествие на круизном поезде "Императорская Россия", - сообщила в беседе с корр. ТАСС представитель "РЖД-тур" Эльвира Спешилова. - Это - маршруты из Москвы в Пекин, из Москвы во Владивосток или из Москвы в Улан-Батор. Три разных маршрута - в среднем это 12-14 дней, с остановками в пути и экскурсиями".

На выставке в Нью-Йорке. подчеркнула она, этот туристический продукт представлен впервые.

Упор на семейный и медицинский туризм

Международная выставка The New York Times Travel Show проходит в Нью-Йорке уже в 14-й раз и считается одним из крупнейших мероприятий туриндустрии в мире. Обращаясь к участникам выставки, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио отметил, что цель выставки - "собрать представителей туристического бизнеса со всего мира и представить новейшие туристические продукты, услуги, информацию и тренды, влияющие на передвижение людей по планете". Он обратил особое внимание на то, что на нынешней выставке особое внимание будет уделено семейному и медицинскому туризму.

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