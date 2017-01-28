Кабмин предлагает установить приоритет ремонта авто над страховой выплатой

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Правительство РФ предложило поправки к Федеральному закону "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", в соответствии с которым возмещение вреда, нанесенного транспортному средству (ТС), пока производится по выбору страховщика.

Поправки же предлагают установить преимущество при возмещении вреда, причиненного легковому автомобилю, путем организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта над страховой выплатой. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Поправками предлагается установить преимущество при возмещении вреда, причиненного легковому автомобилю, путем организации и оплаты страховщиком восстановительного ремонта над страховой выплатой", - говорится в документе. Отмечается, что возмещение вреда в натуре должно пользоваться преимуществом по сравнению с денежной формой при соблюдении норм, направленных на обеспечение качества восстановительного ремонта.

Поправки к законопроекту были разработаны и подготовлены Минфином РФ.