В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Француженка Ирис Миттенэр стала победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", финал которого прошел в Маниле.

Об этом сообщило AFP.

24-летняя уроженка города Лилль учится на хирурга-стоматолога. В 2016 году она заняла первое место на конкурсе "Мисс Франция", а в 2015 году - "Мисс Нор - Па-де-Кале". Она увлекается экстремальными видами спорта, путешествиями и приготовлением блюд французской кухни.

Как отмечает агентство, Миттенэр стала второй француженкой, победившей в конкурсе "Мисс Вселенная". В 1953 году этот титул достался Лоррен Кристиан Мартель.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная" для незамужних женщин в возрасте от 18 до 26 лет появился в США в 1952 году. В этом году в конкурсе приняли участие 86 девушек.