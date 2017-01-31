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Россия в ООН пригласила молодежь всего мира на фестиваль в Сочи

Общество
31 января, 3:52 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Врио главы Росмолодежи отметил, что предстоящий форум - это не политическое событие
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ООН, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Россия провела в понедельник в штаб-квартире ООН презентацию XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года. Как заявил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Алексей Паламарчук, РФ рассчитывает на поддержку стран и всех структур ООН в организации этого мероприятия.

"Сделать программу фестиваля по-настоящему интересной для молодежи, отвечающей ее запросам, мы сможем только совместно с вами. Поэтому мы вас приглашаем принять активное участие в данном процессе. У нас с вами есть уникальная возможность стать сопричастными к такому великому и яркому событию современности", - сказал Паламарчук, обращаясь к участникам Молодежного форума Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). Он отметил, что для России "очень важна поддержка всех институтов ООН", и в Москве на нее рассчитывают. "Хотелось бы всех вас и молодежь из ваших стран пригласить принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет с 14 по 22 октября 2017 года в России, в городе Сочи", - заявил врио Росмолодежи.

Не политическое событие

По итогам презентации, последовавшей за открытием Молодежного форума, он сообщил журналистам, что организаторам предстоящего фестиваля "интересно привлечь как можно больше участников". По его словам, регистрация была открыта 10 сентября для граждан России и 1 октября для иностранцев. "Мы получаем огромное количество заявок. Есть большой интерес со стороны как иностранных, так и российских участников к этому мероприятию", - сообщил он.

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По его словам, на сегодняшний день на фестиваль зарегистрировались представители более 120 государств, при этом активно себя проявляют жители стран СНГ. "Из Украины тоже заявки поступают", - отметил Паламарчук. Он подчеркнул, что предстоящий форум в Сочи - это "не политическое событие". "Фестиваль - это площадка, в работе которой имеют возможность принять участие все страны, любой представитель молодежи", - указал врио Росмолодежи.

Он сообщил, что организаторы выступают за "преемственность поколений" и учитывают "ценности и традиции" VI и XII Всемирных фестивалей молодежи и студентов, проходивших в России в 1957 и 1985 гг., соответственно. "Но при этом у нас абсолютно новый подход к проведению фестиваля, наша программа основывается на 17 целях устойчивого развития ООН. Это те основные вопросы, проблемы, которые на сегодняшний день стоят перед современным молодым поколением, и в рамках обсуждения этих вопросов мы хотим построить всю программу. Наша задача - приложить максимум усилий для того, чтобы подготовить площадку для открытого диалога между молодежью всех стран", - сказал Паламарчук.

Возможность сплотить народы

Присутствовавший на презентации специальный посланник генерального секретаря ООН по делам молодежи Ахмад аль- Хендави выразил надежду, что фестиваль в Сочи поможет народам мира сплотиться и преодолеть проблемы, стоящие перед человечеством. "Во времена, когда столько сложностей и затруднений в мировой политике, я рассчитываю на то, что люди могут собраться вместе и попытаться начертать новый путь вперед, основанный на взаимопонимании, признании друг друга, а также способности людей выступать в роли миротворцев и содействовать (социально экономическому) развитию", - сказал он журналистам.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В день его открытия в Москве состоится Международный парад студенчества, в то время как основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке Сочи. По оценкам организаторов, в форуме примут участие более 20 тыс. молодых людей из 150 стран мира, в том числе представители НКО, журналисты, преподаватели и политики.

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