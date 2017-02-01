"Умные" кассы, индексация пенсий и маркировка лекарств: что ждет россиян с 1 февраля

Маркировка против подделок

С 1 февраля в России стартует эксперимент по маркировке лекарств, позволяющий с помощью специальной информационной системы отслеживать путь препаратов от производителя до конечного потребителя. Маркировка двухмерным штриховым кодом поможет бороться с подделками и контролировать торговые наценки. После запуска проекта любой покупатель в аптеке сможет при помощи смартфона проверить легальность препарата.

На начальном этапе маркировка охватит свыше 60 торговых наименований, в том числе 10 наименований препаратов для пациентов с редкими заболеваниями и более 30 наименований лекарств из перечня жизненно важных препаратов. Это около 10% от рынка.

С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.

Индексация страховых пенсий

С 1 февраля страховые пенсии будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции на 5,4%. К страховым пенсиям относятся: выплаты по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, неработающим пенсионерам. Работающие пенсионеры смогут получать пенсию с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

В результате индексации в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости достигнет 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. Величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%. Вместе со страховой пенсией на 5,4% проиндексируется фиксированная выплата к ней и составит 4805,11 рублей.

Бюджетные расходы на индексацию составят почти 230 млрд рублей.

Водительские права и паспорт без очередей

С 1 февраля общегражданские паспорта, загранпаспорта старого образца и водительские права можно будет оформлять и получать через многофункциональные центры. Планируется, что это значительно упросит для россиян получение документов, так как позволит избежать очередей.

В МФЦ можно будет только заменить водительские права с истекшим сроком действия или восстановить потерянный документ. Если гражданин получает права впервые, ему нужно будет обратиться в ГИБДД.

Что касается загранпаспорта, в МФЦ можно сдать документы и получить паспорт со сроком действия пять лет. Биометрические загранпаспорта нового образца, действительные 10 лет, выдаются только в отделениях Управление по вопросам миграции МВД.

"Умные" кассовые аппараты

С 1 февраля поставить на учет в налоговой можно будет только, так называемую, онлайн-кассу. Зарегистрировать или перерегистрировать традиционный кассовый аппарат будет невозможно. Со временем модернизировать технику придется не только тем, кто ее использует, но и компаниям, которые сейчас освобождены от обязанности использовать кассы.

В Федеральной налоговой службе считают, что использование онлайн-касс с одной стороны, поможет сделать бизнес прозрачней и избавиться от нелегального предпринимательства, с другой – позволит бизнесменам экономить деньги и время.

Новые кассы можно зарегистрировать через интернет (при наличии электронной цифровой подписи), ежегодное обслуживание им не требуется. Клиенты компании с такой кассой могут получить чек не только на бумаге, но и в электронном виде, например, посредством SMS.

"Дальневосточный гектар" для любого россиянина

Инфографика Реализация закона о "дальневосточном гектаре" Закон о "дальневосточном гектаре" вступил в силу 1 июня 2016 года. Сколько человек с того момента воспользовались правом стать владельцем участка земли на Дальнем Востоке — в инфографике ТАСС

1 февраля начинается основной этап реализации закона о "дальневосточном гектаре". Если раньше подать заявку на бесплатный участок земли могли только жители Дальневосточного федерального округа (ДФО), то теперь это сможет сделать любой россиянин независимо от того, где он живет.

В регионах ДФО уже готовятся к резкому увеличению числа заявок. Глава Минвостокразвития Александр Галушка ранее сообщал, что по опросам ВЦИОМ, подать заявку на получение гектара готовы 14% жителей России. Сами дальневосточники за время действия закона подали более 30 тысяч заявок и многие уже получили землю в пользование.