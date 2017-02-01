Адвокат семьи Дель считает возможным решение вопроса о возвращении детей в семью без суда

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы приемных родителей Светланы и Михаила Дель считает возможным решить вопрос о возвращении детей в семью без суда.

"Мы считаем, что урегулирование данного вопроса возможно вне судебного порядка. Мы готовы на дополнительные экспертизы, беседы с родителями, не дожидаясь решения суда", - сказал Павлов. Семья Дель требует вернуть им изъятых 10 приемных детей.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитет РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.

Зеленоградский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Михаила и Светланы Дель, уточнил Павлов. Сегодня проходит досудебная подготовка по делу, суд должен назначить дату рассмотрения иска по существу. Мать детей и ее адвокаты просят признать незаконными действия органов опеки и полицейских, а также вернуть им детей.