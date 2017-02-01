Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 60.31
€ 65.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Адвокат семьи Дель считает возможным решение вопроса о возвращении детей в семью без суда

Общество
1 февраля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС
Иван Павлов заявил о готовности провести дополнительные экспертизы, беседы с родителями, не дожидаясь решения суда
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Адвокат Иван Павлов, представляющий интересы приемных родителей Светланы и Михаила Дель считает возможным решить вопрос о возвращении детей в семью без суда.

Смотрите также
Около 30 тысяч человек подписали открытое письмо Путину после изъятия детей из семьи Дель

"Мы считаем, что урегулирование данного вопроса возможно вне судебного порядка. Мы готовы на дополнительные экспертизы, беседы с родителями, не дожидаясь решения суда", - сказал Павлов. Семья Дель требует вернуть им изъятых 10 приемных детей.

13 января органы опеки в Москве изъяли из приемной семьи 10 детей, некоторые из которых инфицированы ВИЧ. Поводом для изъятия стало сообщение сотрудников детского сада о следах побоев у одного из детей. По данным заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Москвы Татьяны Барсуковой, семья переехала из Санкт-Петербурга в Москву в 2014 году, в ней 13 детей - восемь приемных, находящихся под опекой, четверо усыновленных и один кровный.

Управление Следственного комитет РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов опеки. Как считают следователи, приемные родители не создали необходимых условий для проживания и развития детей. Данный факт органами опеки и социальной защиты не был выявлен, в связи с чем законным правам и интересам детей причинен существенный вред. В отношении отца приемных детей полиция возбудила уголовное дело о побоях.

В настоящее время матери вернули двоих детей, которые находились в приюте.

Зеленоградский суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит иск Михаила и Светланы Дель, уточнил Павлов. Сегодня проходит досудебная подготовка по делу, суд должен назначить дату рассмотрения иска по существу. Мать детей и ее адвокаты просят признать незаконными действия органов опеки и полицейских, а также вернуть им детей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Изъятие 10 детей из московской семьи
В других СМИ
Реклама
Фото
Ирис Миттенар
10
В конкурсе "Мисс Вселенная" победила 24-летняя студентка из Франции
Во время гонки на собачьих упряжках в Крутой Горке
13
Гонки ездовых собак "Гиперборея-2017"
Тракторы BELARUS 3522 во время тракторного ралли Париж-Мосар
8
Ралли на тракторах в белорусском Париже смотрели более пяти тысяч зрителей
Интересное
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Ударить нельзя судить: мнения за и против декриминализации семейных побоев
Украденное детство. Истории детей блокадного Ленинграда
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минобороны Украины признало, что ведет наступательные действия в Донбассе
2
На банкноте в 2000 рублей будет изображен космодром Восточный
3
Восемь человек погибли при столкновении двух машин в Новой Москве
4
СМИ: тайские военные выдворили около 200 русскоговорящих туристов с необитаемого острова
5
В правительстве опровергли сообщения о решении повысить пенсионный возраст
6
Google собирается засудить россиянина за букву "ɢ"
7
Александр Тихонов заявил, что Фуркад как человек для него больше не существует
Темы дня
Реклама