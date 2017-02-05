Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.02:
$ 59.31
€ 63.82
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор: музей Северной войны появится в Петербурге приблизительно через три года

Общество
5 февраля, 15:12 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, февраля. /ТАСС
По словам Николая Бурова, музей разместится в бывшем здании Первого российского страхового общества на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга
Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Музей Северной войны, который объединит экспонаты из Сампсониевского и Смольного соборов, ранее входивших в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", появится в Санкт-Петербурге не раньше, чем через три года. Об этом рассказал в воскресенье журналистам директор музея Николай Буров.

Смотрите также
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Досье

"Музей Полтавской виктории никуда не исчезал, он есть, сейчас он хранится (в фондах - прим. ТАСС), мы его обязательно разложим. Но когда он откроется на новом месте, я не скажу, у меня такого видения нет. Только здание требует трех лет кропотливой подробной работы", - сказал Буров.

"Три года как минимум, чтобы привести это в порядок, с разными сложностями, и только после этого можно будет открывать, - отметил директор. - Там будет экспозиция и Смольного собора, и Сампсониевского, и посмотрим еще, каких соборов".

Музей Северной войны разместится в бывшем здании Первого российского страхового общества на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга. Этот памятник - объект культурного наследия регионального значения, построенный по проекту Леонтия Бенуа в 1899-1900 гг, выделен музею городскими властями взамен Сампсониевского собора, который в воскресенье официально передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет.

Северная война (1700-1721), одна из самых длительных войн в истории России, полностью изменила соотношение сил в Балтийском регионе, снизив роль Швеции и укрепив позиции России, превратившейся в империю. По итогам Ништадтского мира к России были присоединены земли на побережье Балтики - Ингрия, Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония) и южная часть Финляндии.

В ходе Северной войны был построен российский флот и основан Санкт-Петербург. Россия стала ведущей державой в Восточной Европе, получив выход к морю и наладив морскую торговлю с западноевропейскими странами. На разных этапах в Северной войне принимали участие Дания, Саксония, Англия, Ганновер, Голландия, Пруссия и Речь Посполитая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
7
Баня с видом на парламент: как работает передвижная сауна в Будапеште
9
В Москве начали устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
4
Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам крушения Ту-154
Интересное
Ранняя диагностика рака: какие обследования и как часто нужно проходить
Что делать, если пропал человек
Утрата личности: как восстановить потерянные паспорт и водительские права
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров: Москва, вводя контрмеры в отношении ЕС, сделала все по-честному
2
Трамп и Порошенко отметили необходимость прекращения огня в Донбассе
3
Семилетний ребенок погиб в Подмосковье, катаясь с горки на "ватрушке"
4
Лукашенко: ответственность за ситуацию в Донбассе лежит на главе страны, где идет война
5
Мяус: cудьи в матче с финнами бросили вызов сборной России по хоккею с мячом
6
Минобороны РФ опровергло сообщения Al Jazeera о гибели российских военных в Сирии
7
Fox: Трамп не знает, сложатся ли у него отношения с Путиным
Темы дня
Реклама