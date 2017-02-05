Директор: музей Северной войны появится в Петербурге приблизительно через три года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Музей Северной войны, который объединит экспонаты из Сампсониевского и Смольного соборов, ранее входивших в состав Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор", появится в Санкт-Петербурге не раньше, чем через три года. Об этом рассказал в воскресенье журналистам директор музея Николай Буров.

"Музей Полтавской виктории никуда не исчезал, он есть, сейчас он хранится (в фондах - прим. ТАСС), мы его обязательно разложим. Но когда он откроется на новом месте, я не скажу, у меня такого видения нет. Только здание требует трех лет кропотливой подробной работы", - сказал Буров.

"Три года как минимум, чтобы привести это в порядок, с разными сложностями, и только после этого можно будет открывать, - отметил директор. - Там будет экспозиция и Смольного собора, и Сампсониевского, и посмотрим еще, каких соборов".

Музей Северной войны разместится в бывшем здании Первого российского страхового общества на Большой Морской улице в центре Санкт-Петербурга. Этот памятник - объект культурного наследия регионального значения, построенный по проекту Леонтия Бенуа в 1899-1900 гг, выделен музею городскими властями взамен Сампсониевского собора, который в воскресенье официально передан РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет.

Северная война (1700-1721), одна из самых длительных войн в истории России, полностью изменила соотношение сил в Балтийском регионе, снизив роль Швеции и укрепив позиции России, превратившейся в империю. По итогам Ништадтского мира к России были присоединены земли на побережье Балтики - Ингрия, Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония) и южная часть Финляндии.

В ходе Северной войны был построен российский флот и основан Санкт-Петербург. Россия стала ведущей державой в Восточной Европе, получив выход к морю и наладив морскую торговлю с западноевропейскими странами. На разных этапах в Северной войне принимали участие Дания, Саксония, Англия, Ганновер, Голландия, Пруссия и Речь Посполитая.