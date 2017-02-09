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Роструд: члены семей погибших в катастрофе Ту-154 будут трудоустроены в феврале

Общество
9 февраля, 11:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
Два человека из Красноярского края нуждаются в трудоустройстве, еще четыре человека из Москвы, Московской области и Пермского края хотели бы изменить место работы
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роструд помогает в трудоустройстве членам семей погибших в крушении самолета Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. Пока заявки поступили от 6 человек, их планируется трудоустроить в феврале. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС глава Роструда Всеволод Вуколов.

"Я думаю, что в феврале мы эти вопросы решим", - сказал Вуколов.

По его словам, Роструд совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, исполняющих функции в области содействия занятости населения, принимает меры, направленные на содействие в трудоустройстве родственников погибших в случае такой необходимости.

По состоянию на начало февраля установлено, что два человека из Красноярского края нуждаются в трудоустройстве. Еще четыре человека из Москвы, Московской области и Пермского края хотели бы изменить место работы. В настоящее время с ними работают специалисты служб занятости в целях подбора подходящего варианта для трудоустройства. Работа по выявлению нуждающихся в трудоустройстве и оказанию им содействия в поиске подходящей работе продолжается.

"Думаю, что к наступлению нового учебного года мы так же окажемся помощь в переселении, в обучении в вузах, чтобы помочь детям из пострадавших семей в учебе", - отметил Вуколов.

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря 2016 года рано утром вскоре после вылета самолета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека - военнослужащие, представители СМИ, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (доктор Лиза), а также артисты Ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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