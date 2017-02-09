ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Горохов/. Россия и Франция готовятся отметить 300-летие визита Петра Великого в Париж. Как сообщил в интервью ТАСС посол РФ во Франции Александр Орлов, во французской столице в апреле пройдет международный научный Петровский конгресс, а в Версале в конце мая откроется большая выставка, посвященная пребыванию Петра I.

"Этот визит в апреле-июне 1717 года привел к установлению регулярных дипломатических отношений, и наши страны намерены вместе отметить его трехсотлетие", - подчеркнул дипломат.

С российской стороны в организации Петровского конгресса, который пройдет под патронатом Министерства культуры, примут участие Эрмитаж, другие ведущие музеи и институты, с французской - Сорбонна, Национальный центр научных исследований (CNRS).

Отказавшись в Париже от королевских покоев, Петр Великий остановился в более скромных апартаментах - особняке Ледигьер. "Именно здесь его навестил семилетний Людовик ХV, которого русский государь на этой символической встрече в знак дружбы с Францией поднял на своих руках", - напомнил Орлов.

Французские историки собрали свидетельства о том, какие темы интересовали русского гостя в первую очередь: архитектура, физика, коллекции Ботанического сада и Лувра, военное искусство, кораблестроение, книгопечатание, изготовление гобеленов. "Полный список еще шире", - заметил посол.

Рабочими языками избраны русский и французский, но доклады могут быть представлены и на английском. Интерес отечественных и зарубежных исследователей ко Второму дипломатическому путешествию Петра I (Германия, Дания, Нидерланды, Франция) закономерен.

Это великое посольство стало знаковым как для российской, так и для европейской истории. "Форум, - полагает Орлов, - послужит изучению и популяризации наследия петровской эпохи, развитию культурного туризма".