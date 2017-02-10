Посвященная убитому в Анкаре послу Карлову марка выходит в обращение

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МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Марка из серии "Герои Российской Федерации", посвященная погибшему в Анкаре российскому послу Андрею Карлову, 10 февраля выходит в почтовое обращение, сообщила пресс-служба АО "Марка".
"10 февраля АО "Марка" в рамках продолжения серии "Герои Российской Федерации" выпустит в почтовое обращение марку, посвященную чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Турецкой Республике Андрею Карлову", - говорится в сообщении.
На марке изображен портрет Карлова и медаль "Золотая Звезда". Дополнительно к выпуску почтовой марки издается конверт первого дня. Памятная марка поступит в отделения "Почты России" по всей стране. В день выпуска ее можно будет погасить специальным штемпелем первого дня на главпочтамтах Москвы и Санкт-Петербурга.
Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года вечером во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". В МИД РФ назвали произошедшее терактом.