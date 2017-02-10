Десятикилометровое мусорное пятно дрейфует у берегов Таиланда

БАНГКОК, 10 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Сковоронский/. Огромное пятно, образованное преимущественно пластиковыми бытовыми отходами, дрейфует в Сиамском заливе у берегов Таиланда. Его длина составляет около 10 км, сообщает в пятницу газета Nation.

Согласно данным, полученным благодаря снимкам из космоса, "пластиковый остров" сейчас находится в 65 км от берега у южной провинции Чумпхон и удаляется от материка в восточном направлении со скоростью приблизительно 0,2 метра в секунду. Еще одной пластиковое пятно меньшего размера длинною в километр дрейфует в 16 км от берега в провинции Прачуапкхирикхан, на территории которой расположен популярный курорт Хуахин.

ВМС Таиланда готовят операцию по ликвидации загрязнения. "Сейчас мы разрабатываем план по очистке совместно с департаментом морских и прибрежных ресурсов, а также властями провинций", - сообщил замначальника штаба ВМС, адмирал Джумпол Лумпиганон. По мнению экспертов, появлению пластиковых пятен в океане могло способствовать недавнее наводнение на юге Таиланда. Кроме того, в стране остро стоит вопрос переработки пластиковых бытовых отходов.

"Все это свидетельствует о том, что проблема утилизации мусора в Таиланде достигла критической отметки", - считает эксперт-эколог Тхон Тхамронгнавасават из Университета "Касетсарт", с подачи которого были опубликованы снимки "пластикового острова" в Сиамском заливе. По его словам, мусорное пятно не угрожает экосистеме королевства, поскольку, согласно спутниковым снимкам, движется в противоположном от берега направлении. Однако подобное явление представляет огромную опасность для обитателей океана.

Таиланд входит в десятку стран - главных источников загрязнения Мирового океана. Таиландцы, по статистике, ежегодно сбрасывают в океан до 50 тонн мусора. В департаменте морских и прибрежных ресурсов королевства отмечают, что ежегодно из территориальных вод страны извлекают до двух тонн мусора - в 25 раз меньше количества отходов, выбрасываемых в море жителями. В прошлом году более 350 морских животных, относящихся к охраняемым видам, погибли в территориальных водах Таиланда, в том числе вследствие загрязнения вод пластиковыми отходами.