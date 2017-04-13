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Собянин: первые квартиры по программе реновации пятиэтажек могут предоставить осенью

Общество
13 апреля, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, апреля. /ТАСС
Мэр Москвы заявил, что квартиры будут предоставлены уже в сентябре-октябре
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МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Первые квартиры по новой программе реновации пятиэтажек в столице могут быть предоставлены уже осенью 2017 года. Об этом сегодня в эфире телеканала "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Я надеюсь, в сентябре-октябре начнем первые квартиры предоставлять", - сказал Собянин.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались рядом депутатов в диапазоне 3-3,5 трлн рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.

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