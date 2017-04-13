Собянин: переселенцы из пятиэтажек получат квартиры с улучшенной отделкой

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Отделка в квартирах, которые будут предоставляться переселенцам в рамках программы реновации жилищного фонда Москвы, будет лучше, чем в стандартном муниципальном жилье, "уровня комфорт-класса", заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Квартиры будут с полной отделкой, как говорится, переехал и живи. Отделка эта будет выше, чем эконом-класс, уровень комфорт-класса. Это несколько необычно для социального жилья, это будет качество выше, чем стандартный муниципальный ремонт, но мне кажется, здесь мы не должны экономить, а предоставлять качественное жилье и с хорошей отделкой", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ-Центр".

Ранее Мосгордума включила в свой отзыв на федеральный законопроект о реновации жилищного фонда столицы предложения, которые касаются благоустроенности предоставляемых переселенцам квартир. Депутаты предложили закрепить в качестве одного из критериев понятия "благоустроенное жилое помещение", которое содержится в законопроекте, наличие отделки "под ключ".

Девелоперы традиционно используют в своем арсенале три типа отделки - "стандарт" (ранее использовался термин "эконом", но он сложно соотносился с международными понятиями), "комфорт" и "премиум", или "бизнес". Как пояснили ТАСС в риелторской и консалтинговой компании "Метриум групп", недвижимость и отделка комфорт-класса появилась на российском рынке в кризис 2008-2009 годов, после падения спроса, и изначально расценивалась как маркетинговый ход. Однако, как отмечают эксперты, в результате на рынок впервые стали выходить жилые комплексы более высокого качества по сравнению с эконом-классом, но при этом дешевле, чем комплексы класса "бизнес". В отделке комфорт-класса от застройщика применяются обои среднего ценового сегмента отечественного производства, ламинат, отечественная сантехника, сообщили представители "Метриум групп".