Мужчина, которого насильно сняли с рейса United Airlines, подаст на компанию в суд

НЬЮ-ЙОРК, 13 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Пассажир, которого на прошлой неделе насильно сняли с рейса одного из филиалов американской компании United Airlines, намерен подать судебный иск против авиаперевозчика. Об этом заявил на пресс-конференции в Чикаго (штат Иллинойс) адвокат мужчины.

Пассажира, о котором идет речь, зовут Дэвид Дао, он работает врачом и является американским гражданином азиатского происхождения. Мужчина переехал в США в 1975 году из Вьетнама. Ранее некоторые СМИ ошибочно утверждали, что он китаец.

Скандал вокруг United Airlines разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная в воскресенье на борту самолета этой компании, который должен был вылететь из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону Дао, на лице у которого кровь. По словам адвоката, его клиенту сломали нос, выбили два зуба, он получил сотрясение мозга. Он был госпитализирован, но уже вышел из больницы.

Инцидент произошел после того, как сотрудники филиала United Airlines попросили четырех пассажиров в самолете уступить места другим работникам авиакомпании. Дао отказался это сделать, сославшись на то, что он должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.

Директор United Airlines Оскар Муньос Муньос в понедельник распространил заявление, в котором извинился за произошедшее перед пассажирами рейса, однако не перед пострадавшим мужчиной. За это его вновь раскритиковали.

Во вторник Муньос распространил новое заявление, в котором все же указал, что "искренне извиняется перед клиентом, которого силой сняли с рейса, а также перед всеми пассажирами на борту". "Ни с кем нельзя так обращаться", - добавил он. Муньос отметил, что представители авиаперевозчика намерены провести собственное разбирательство в связи с инцидентом. По последним данным СМИ, сотрудники служб безопасности, которые пытались вытащить пассажира из самолета, временно отстранены от работы; представители министерства транспорта США заявили, что намерены расследовать произошедшее.