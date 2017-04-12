Глава United Airlines не собирается в отставку из-за скандала со снятием пассажира с рейса

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Глава американской авиакомпании United Airlines Оскар Муньос не планирует уходить в отставку после скандала, вызванного снятием пассажира с рейса. Об этом он сообщил в интервью телеканалу ABC.

"Нет. Меня наняли, чтобы сделать United Airlines лучше, и мы это сделаем", - цитирует канал слова Муньоса. Генеральный директор компании также выразил глубокое сожаление по поводу произошедшего. "Это никогда не повторится, я обещаю", - пообещал он. Кроме этого, глава компании заверил, что United Airlines не будет в будущем использовать правоохранительные органы для снятия пассажиров с рейса.

Причиной ошибочных действий персонала, по его объяснению, стал "системный сбой". Привело же к нему отсутствие у менеджеров и отдельных работников компании процедуры, в соответствии с которой они могли бы действовать, "используя свой здравый смысл".

Скандал вокруг американского перевозчика разразился после того, как в интернете была опубликована видеозапись, сделанная 9 апреля на борту его самолета, который должен был вылететь из Чикаго (штат Иллинойс) в Луисвилл (штат Кентукки). На пленке видно, что сотрудники служб безопасности тащат по салону пожилого пассажира, у которого разбит нос, а на лице кровь.

Как выяснили СМИ, 69-летний мужчина является гражданином КНР. Сотрудники United Airlines попросили четырех человек в самолете уступить места работникам авиакомпании. Пассажир, о котором идет речь, отказался, сославшись на то, что он является врачом, который должен посетить пациентов в Кентукки. После долгих уговоров сотрудники служб безопасности применили в отношении мужчины силу.