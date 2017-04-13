Собственники нежилых помещений в пятиэтажках под снос получат деньги или квадратные метры

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Собственники нежилых помещений в домах, которые будут включены в программу реновации жилищного фонда Москвы, получат либо равнозначные по площади помещения в новых домах, либо денежные компенсации, соответствующие рыночной стоимости данных помещений. Об этом в прямом эфире на телеканале "ТВ Центр" сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы будем этот вопрос решать, либо предоставлять денежные компенсации на рыночных условиях, либо равнозначное по метражу помещение для ведения бизнеса", - сказал Собянин, отвечая на вопрос горожан о компенсациях для предпринимателей, ведущих бизнес "на первых этажах".

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. метров. Предварительные оценки стоимости программы назывались некоторыми депутатами в диапазоне 3-3,5 трлн рублей. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета, на это власти уже готовы выделить порядка 300 млрд рублей.

В этих зданиях живут до 1,6 млн москвичей. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице.