Мисс Россия - 2017 Полина Попова планирует учебу в российском вузе

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полина Попова, завоевавшая титул "Мисс Россия - 2017", связывает свои планы с получением образования в российском вузе. Об этом она сообщила журналистам после финала конкурса, который завершился в субботу на сцене концертного зала Барвиха Luxury Village.

"Я изучала китайский язык... Хотела поступать (в вуз - прим. ТАСС) в Китае, но мои планы на данный момент изменились", - призналась Полина. Она добавила, что в настоящее время собирается получать образование в российском вузе, в Москве. "Россия - лучшее место для жизни, для будущего, для семьи, для детей", - пояснила она свой выбор. Тем не менее, она не исключила, что продолжит изучать китайский язык в будущем.

Среди своих хобби Мисс Россия - 2017 в первую очередь называет готовку. "Я люблю готовить. В моей семье есть мужчины - старший брат и папа, я готовлю с удовольствием для них", - рассказала Полина Попова ТАСС. Полина также сообщила журналистам, что пока не планирует тратить свой денежный приз. "Я работаю в Азии, Европе, недавно прилетела из Америки. ... Я топ-модель и зарабатываю хорошие деньги", - объяснила она.

Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную бриллиантами и жемчугом стоимостью более $1 млн. Награду она приняла из рук Мисс России - 2016 Яны Добровольской. Полина Попова также получила денежный приз в размере 3 млн рублей, автомобиль и главное - возможность представлять Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная". Титул первой вице-мисс завоевала Ксения Александрова из Москвы, второй вице-мисс стала Альбина Ахтямова из республики Башкортостан. Девушки получили возможность выбрать для обучения любой вуз мира.

Как ранее сообщала директор конкурса "Мисс Россия" Лариса Тихонова, в этом году заявки на участие в конкурсе не подали представительницы кавказских республик России. В то же время, в 2017 году в конкурсе "Мисс Россия" впервые приняли участие представительницы Сыктывкара и Сахалина.

"Мисс Россия" - ежегодный российский национальный конкурс красоты. Впервые он был проведен в Париже в 1927 году, изначально красавиц выбирали только из числа русских эмигранток. В Советском Союзе конкурс был возрожден в 1989 году под названием "Мисс СССР". С этого момента состязание ежегодно проходит в Москве. С 2016 года конкурс патронирует министерство культуры РФ. Информационным партнером конкурса выступает информационное агентство ТАСС.