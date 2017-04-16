Праздник возрождения: как в России встретили Пасху

В России отметили Пасху - главный христианский праздник в честь воскрешения Иисуса Христа. В этом году православная и католическая Пасха празднуются в один день,16 апреля.

С наступлением Пасхи завершается Великий пост, который длился 48 дней. На это время верующие отказываются от продуктов животного происхождения, по возможности вредных привычек, ведут глубокую духовную работу над собой, посещают храмы, исповедуются и причащаются.

В праздник в меню возвращаются и мясные, и молочные блюда. Традиционно пасхальный стол на Руси был обильным. Особое место в меню занимают кулич и пасха — символы праздника наравне с крашеными яйцами. На Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды, поскольку этот день считается праздником возрождения.

В этом году на территории более 7 тыс. населенных пунктов России состоялось свыше 11 тыс.богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию Пасхи. В них приняли участие более 4,3 млн человек.