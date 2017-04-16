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Праздник возрождения: как в России встретили Пасху

Общество
16 апреля, 13:02 UTC+3
В праздничных богослужениях по всей стране приняли участие более 4,3 млн человек
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Пасхальное богослужение в Христорождественском соборе в Рязани
Пасхальное богослужение в Христорождественском соборе в Рязани
Пасхальное богослужение в Христорождественском соборе в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Пасхальное богослужение в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
Пасхальное богослужение в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
Пасхальное богослужение в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
Пасхальное богослужение в Свято-Николо-Казанском соборе Омска
Пасхальное богослужение в Свято-Николо-Казанском соборе Омска
Пасхальное богослужение в Свято-Николо-Казанском соборе Омска
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Пасхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке
Пасхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке
Пасхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС
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Пасхальное богослужение в Христорождественском соборе в Рязани
© Александр Рюмин/ТАСС
Пасхальное богослужение в храме Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
© Артур Лебедев/ТАСС
Пасхальное богослужение в Свято-Николо-Казанском соборе Омска
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Пасхальное богослужение в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
© Донат Сорокин/ТАСС
Пасхальное богослужение в Покровском кафедральном соборе во Владивостоке
© Юрий Смитюк/ТАСС
© Юрий Смитюк/ТАСС

В России отметили Пасху - главный христианский праздник в честь воскрешения Иисуса Христа. В этом году православная и католическая Пасха празднуются в один день,16 апреля.

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История праздника Пасхи. Досье

С наступлением Пасхи завершается Великий пост, который длился 48 дней. На это время верующие отказываются от продуктов животного происхождения, по возможности вредных привычек, ведут глубокую духовную работу над собой, посещают храмы, исповедуются и причащаются.

В праздник в меню возвращаются и мясные, и молочные блюда. Традиционно пасхальный стол на Руси был обильным. Особое место в меню занимают кулич и пасха — символы праздника наравне с крашеными яйцами. На Пасху не полагается ездить на кладбище и совершать панихиды, поскольку этот день считается праздником возрождения.

В этом году на территории более 7 тыс. населенных пунктов России состоялось свыше 11 тыс.богослужений, торжественных литургий, крестных ходов, посвященных празднованию Пасхи. В них приняли участие более 4,3 млн человек.

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