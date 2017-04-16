Около 8 млн украинцев приняли участие в богослужениях на Пасху

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КИЕВ, 16 апреля. /ТАСС/. Почти восемь миллионов человек посетили пасхальные богослужения на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.
"Во всех регионах государства в ночь с 15 на 16 апреля состоялись пасхальные богослужения. Участие в этих мероприятиях приняли более 7,8 млн лиц", - сказано в сообщении.
По данным полиции, многолюдные церковные службы прошли в Днепропетровской (1 млн человек), Львовской (830 тыс.), Тернопольской (650 тыс.) и Одесской (620 тыс.) областях. В праздничную ночь дежурили 22,7 тыс. полицейских и 730 военнослужащих Национальной гвардии.
В этом году католики и православные отмечают Пасху в один день, 16 апреля.