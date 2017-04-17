"Новая газета" не получала запросов правоохранителей по статье о притеснениях геев в Чечне

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. "Новая газета" не получала от правоохранительных органов запросов по статье "Убийство чести" о предполагаемых гонениях на секс-меньшинства в Чечне, заявила ТАСС автор публикации Елена Милашина.

По словам журналистки, в ее адрес в связи со статьей угроз не поступало. Газета готова предоставить правоохранительным органам все необходимые материалы, добавила Милашина.

"По закону о СМИ, Следственный комитет обязан был отреагировать в трехдневный срок, максимум - в десятидневный, начать проверку в соответствии с 144-й, 145-й статьями УПК РФ. До сих пор никакой реакции нет", - сказала Милашина.

Представители "Новой газеты", сообщила она, попросили главу Генпрокуратуры Юрия Чайку повлиять на председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Кроме того, по словам журналистки, Международная правозащитная группа "Агора" 11 апреля подала в Басманный суд Москвы жалобу на "бездействие Следственного комитета". В суде ТАСС сообщили, что такая жалоба не поступала.

"Пока только подана жалоба, хотя прошло достаточно много времени. Никакой официальной реакции нет", - добавила Милашина.

Комментариями СК ТАСС не располагает. В пресс-службе Генпрокуратуры ранее сообщили ТАСС, что прокуратура Чечни и другие правоохранительные органы проводят проверку по информации "Новой газеты".

История вопроса

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила о задержаниях и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля. Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии к подстрекателям".

Советник главы Чечни по религиозным вопросам Адам Шахидов заявил, что журналисты неправильно истолковали резолюцию чеченского духовенства о возмездии "Новой газете". Как он рассказал в беседе с ТАСС, речь шла об иске к изданию за клевету, и скоро такое обращение в суд будет направлено.

В пятницу, 14 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле следят за ситуацией вокруг опасений "Новой газеты" в связи с публикацией "Убийство чести". Он уточнял, что в администрацию президента поступило обращение руководства издания на этот счет.