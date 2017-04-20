Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Толстой не исключил, что программа сноса хрущевок коснется Петербурга и других городов РФ

Общество
20 апреля, 10:20 дата обновления: 20 апреля, 10:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Вице-спикер Госдумы заявил, что "хрущевское домостроение эпохи коммунизма окончательно прогнило"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой

© Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что программа реновации жилищного фонда Москвы может быть перенята и другими крупными городами России, в том числе Санкт-Петербургом.

Смотрите также
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы

Госдума рассмотрит 20 апреля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по сносу московских хрущевок.

"Москва является на сегодняшний день самым бюджетообеспеченным субъектом Российской Федерации. Если удастся найти деньги и другим субъектам Федерации, я думаю, что, может быть, не в таких масштабах, но (там) тоже начнется решение этой проблемы. Это актуально и для Санкт-Петербурга, и для других больших городов", - заявил Толстой журналистам.

"Потому что, к сожалению, это хрущевское домостроение эпохи коммунизма окончательно прогнило", - указал вице-спикер, который является одним из авторов законопроектов по сносу хрущевок в столице.

При согласии жителей

Толстой также сообщил, что девятиэтажки, находящиеся в районах, попадающих в программу реновации жилищного фонда Москвы, могут быть снесены так же, как и пятиэтажки, но это произойдет только при согласии самих жителей.

"Речь идет о качестве жилья: о нормального размера подсобных помещениях, ванных, кухнях и так далее. Вы знаете, какого размера кухни в хрущевках и (устаревших) девятиэтажках. Речь идет о том, что будут кардинально улучшены условия жизни людей", - заявил парламентарий.

"И если жители такой девятиэтажки захотят участвовать и войти в эту программу (реновации жилфонда Москвы), они в нее войдут. На это ограничений нет. Нет такого в законе, там не сказано, что только пятиэтажные дома", - пояснил вице-спикер, подчеркнув, что "против воли людей никто ничего делать не будет".

"Речь идет о кварталах, которые будут включены в программу реновации. Если внутри квартала есть девятиэтажка и ее жители хотят уехать, хотят новый дом, хотят новое жилье, у них такая возможность будет, но никто не будет принудительно никого заставлять переезжать", - заключил политик.

Поручение президента и его реализация

В ходе рабочей встречи 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Градоначальник отметил тогда, что "бюджет Москвы достаточно устойчивый", столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.

Позднее Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого будет прорабатываться реализация поручения главы государства. Кроме того, в нижней палате образована рабочая группа во главе с председателем профильного комитета Евгением Москвичевым, в которую также вошли представители ряда думских комитетов и московских властей.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. В этих зданиях живут около 1,6 млн москвичей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос "хрущевок" в Москве
Персоны
Толстой, Петр Олегович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
От Вербного воскресенья до Пасхи: как подготовиться к главному православному празднику
Участницы национального конкурса красоты "Мисс Россия — 2016" во время выступления на финальном шоу
"Я отложила бутерброд и составила график питания": истории участниц конкурса "Мисс Россия"
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
2
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
3
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
4
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
5
Путин похвалил Кадырова за выполнение "майских указов" в Чечне
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
CNN: ВВС Сирии переместят самолеты ближе к району, защищаемому российскими средствами ПВО
Темы дня
Загрузка...
Реклама