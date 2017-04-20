Толстой не исключил, что программа сноса хрущевок коснется Петербурга и других городов РФ

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой не исключил, что программа реновации жилищного фонда Москвы может быть перенята и другими крупными городами России, в том числе Санкт-Петербургом.

Госдума рассмотрит 20 апреля в первом чтении пакет законопроектов, направленных на реализацию программы по сносу московских хрущевок.

"Москва является на сегодняшний день самым бюджетообеспеченным субъектом Российской Федерации. Если удастся найти деньги и другим субъектам Федерации, я думаю, что, может быть, не в таких масштабах, но (там) тоже начнется решение этой проблемы. Это актуально и для Санкт-Петербурга, и для других больших городов", - заявил Толстой журналистам.

"Потому что, к сожалению, это хрущевское домостроение эпохи коммунизма окончательно прогнило", - указал вице-спикер, который является одним из авторов законопроектов по сносу хрущевок в столице.

При согласии жителей

Толстой также сообщил, что девятиэтажки, находящиеся в районах, попадающих в программу реновации жилищного фонда Москвы, могут быть снесены так же, как и пятиэтажки, но это произойдет только при согласии самих жителей.

"Речь идет о качестве жилья: о нормального размера подсобных помещениях, ванных, кухнях и так далее. Вы знаете, какого размера кухни в хрущевках и (устаревших) девятиэтажках. Речь идет о том, что будут кардинально улучшены условия жизни людей", - заявил парламентарий.

"И если жители такой девятиэтажки захотят участвовать и войти в эту программу (реновации жилфонда Москвы), они в нее войдут. На это ограничений нет. Нет такого в законе, там не сказано, что только пятиэтажные дома", - пояснил вице-спикер, подчеркнув, что "против воли людей никто ничего делать не будет".

"Речь идет о кварталах, которые будут включены в программу реновации. Если внутри квартала есть девятиэтажка и ее жители хотят уехать, хотят новый дом, хотят новое жилье, у них такая возможность будет, но никто не будет принудительно никого заставлять переезжать", - заключил политик.

Поручение президента и его реализация

В ходе рабочей встречи 21 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Собянину снести все хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Градоначальник отметил тогда, что "бюджет Москвы достаточно устойчивый", столица имеет необходимые финансовые возможности для реализации данного проекта.

Позднее Володин создал Совет по законодательному обеспечению развития городской среды и общественных пространств, на площадке которого будет прорабатываться реализация поручения главы государства. Кроме того, в нижней палате образована рабочая группа во главе с председателем профильного комитета Евгением Москвичевым, в которую также вошли представители ряда думских комитетов и московских властей.

В течение ближайших 20 лет в Москве планируется расселить порядка 7,9 тыс. домов, общая площадь которых превышает 25 млн кв. м. В этих зданиях живут около 1,6 млн москвичей.