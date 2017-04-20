Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростуризм поддерживает инициативу по налоговому вычету за путешествия по России

Общество
20 апреля, 12:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
По мнению главы ведомства, такая мера может оказаться "действенным механизмом стимулирования турпотоков" и поездок по стране
Поделиться
Материал из 1 страницы
Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов

Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов

© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов поддерживает инициативу по налоговому вычету для граждан, приобретающих путевки по России. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС.

Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на сенатора Игоря Фомина, что комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике предлагает делать налоговый вычет до 120 тыс. руб. гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России. В статье уточняется, что СФ официально внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

"Эта инициатива не нова, с этой инициативой выступало Министерство культуры РФ, и мы тогда эту инициативу поддерживали и сейчас поддерживаем", - сказал Сафонов.

Он отметил, что это может быть "очень действенным механизмом стимулирования турпотоков и поездок по России".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Сафонов, Олег Петрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Участники ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
Ошибки и география Тотального диктанта
Панельный дом серии 1-515
Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы
Фото
7
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
6
Почетный папа Бенедикт XVI отметил 90-летие за кружкой баварского пива
12
Реконструкция сражения Русского экспедиционного корпуса прошла во Франции
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Леонид Михельсон вновь возглавил список богатейших бизнесменов России по версии Forbes
3
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
6
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
7
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
Темы дня
Загрузка...
Реклама