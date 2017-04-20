Ростуризм поддерживает инициативу по налоговому вычету за путешествия по России

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов поддерживает инициативу по налоговому вычету для граждан, приобретающих путевки по России. Об этом он заявил корреспонденту ТАСС.

Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на сенатора Игоря Фомина, что комитет Совета Федерации (СФ) по социальной политике предлагает делать налоговый вычет до 120 тыс. руб. гражданам, приобретающим путевки в санатории и на курорты России. В статье уточняется, что СФ официально внесет это предложение в рамках совместной работы с правительством над документом в ближайшие дни.

"Эта инициатива не нова, с этой инициативой выступало Министерство культуры РФ, и мы тогда эту инициативу поддерживали и сейчас поддерживаем", - сказал Сафонов.

Он отметил, что это может быть "очень действенным механизмом стимулирования турпотоков и поездок по России".