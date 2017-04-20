В Сербии увековечат имена Гагарина и участников ансамбля Александрова

БЕЛГРАД, 20 апреля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Скупщина (парламент - прим. ТАСС) сербской столицы приняла решение об установке в Белграде памятника Юрию Гагарину, переименовании одного из парков в честь Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова, а также о присвоении одной из улиц имени посла Российской Империи в Королевстве Сербия Николая Гартвига. Об этом говорится в сообщении городского совета.

Памятник Гагарину

Памятник первому космонавту Земли Юрию Алексеевичу Гагарину установят в Новом Белграде, на улице, носящей имя покорителя космоса.

В октябре прошлого года постамент, посвященный Гагарину, был открыт в центре столицы Хорватии Загребе, что было приурочено к 55-й годовщине первого полета человека в космос, который знаменитый советский космонавт совершил 12 апреля 1961 года. Еще один памятник Гагарину был открыт неделей ранее в Словении в Культурном центре европейских космических технологий в городе Витанье.

Парк имени ансамбля Александрова

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова выступал в Белграде 11 раз, каждый концерт становился грандиозным культурным событием. Последнее выступление состоялось в 2015 году, в числе прочего ансамбль исполнил "Очи черные", "Катюшу", "Калинку", а сюрпризом для белградских зрителей стало исполнение коллективом сербской народной песни "Там, далеко-далеко". Сербские СМИ назвали ансамбль имени Александрова одним из русских брендов, наряду с Большим театром, Эрмитажем, Третьяковской галереей и Алмазным фондом Московского Кремля.

После катастрофы Ту-154 над Черным морем, в которой погибли российские музыканты, власти Сербии выдвинули инициативу назвать парк в центре Белграда именем хора Александрова. Было решено, что он будет расположен возле памятника российскому императору Николаю II в самом центре сербской столицы. В непосредственной близости от этого места находится Старый дворец Белграда, где располагается мэрия города.

Улица в честь посла Гартвига

Николай Генрихович Гартвиг (1857-1914) - русский дипломат, один из создателей Балканского союза, разгромившего Турцию, возглавлял русскую дипмиссию в Сербии с 1909 года. После смерти Гартвига правительство Сербии приняло решение назвать одну из улиц столицы в его честь, однако начавшаяся мировая война помешала этим планам. Лишь в 1930-м году именем российского дипломата была названа нынешняя Белградская улица, однако во время фашистской оккупации ее переименовали.