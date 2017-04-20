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Аксенов: заявления Украины о ситуации с правами татар в Крыму надуманы

Общество
20 апреля, 17:14 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 20, апреля. /ТАСС
Глава региона отметил, что все, кто приезжал на полуостров, могут сказать, что никаких следов ущемления по национальному признаку они не нашли
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Сергей Аксенов

Сергей Аксенов

© Сергей Фадеичев/фотохост-агентство ТАСС

ЯЛТА, 20 апреля. /ТАСС/. Заявления Украины о ситуации с правами человека в Крыму являются надуманными, никто права крымских татар на полуострове не нарушает. Так глава региона Сергей Аксенов прокомментировал в четверг решение Международного суда ООН, который частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ.

Согласно этому решению, Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. При этом, было отказано в обеспечительных мерах по Конвенции о противодействии финансированию терроризма.

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"Все претензии абсолютно надуманы", - сказал Аксенов иностранным журналистам в кулуарах Ялтинского международного экономического форума. "Все, кто приезжал сюда с конкретной миссией, могут сказать, что никаких следов ущемления по национальному признаку они не нашли", - добавил он.

По мнению Аксенова, в заявлениях Украины о ситуации в Крыму "слова правды найти невозможно".

"Те темы, которые используют политики о якобы ущемлении прав крымских татар, могу сказать, что это абсолютная ложь", - заявил Аксенов.

Он указал, что если в отношении кого-либо из жителей Крыма начинается уголовное преследование, то национальность в этом деле не имеет значения. "Совершил преступления - будешь сидеть <…> Никакой политики здесь нет", - сказал он.

"Вся распространяемая должностными лицами (Украины) информация - это чистая ложь, это просто карта, разыгрываемая Западом, чтобы надавить на Россию", - считает политик.

Иск Украины

Украина подала обращение в Международный суд ООН о нарушении Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации 16 января.

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В тот же день украинская сторона направила просьбу об указании временных обеспечительных мер. В иске Украина, в частности, утверждает, что с 2014 года РФ якобы усилила вмешательство в украинские дела "путем военного вторжения на Украину", "финансирования террористических актов", а также в Крыму "захватила часть украинской суверенной территории военной силой", и на этих территориях "проводит целенаправленную кампанию по культурной чистке".

В связи с этим Украина требует признать Россию виновной в "спонсировании терроризма", обязать прекратить все формы поддержки провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Кроме того, украинские власти требуют от России полной компенсации ущерба за сбитый над Донбассом малайзийский Boeing и обстрел гражданского населения в городах Донбасса.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
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