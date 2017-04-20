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В ООН воздержались от оценок решения Международного суда по иску Украины к России

Международная панорама
20 апреля, 3:52 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Суд частично удовлетворил требование Киева по иску, в котором Москва обвинялась в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации
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Международный суд ООН

Международный суд ООН

© EPA/BAS CZERWINSKI

ООН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН в курсе решения, принятого Международным судом в Гааге по иску Украины к России, но не считает возможным комментировать его. Об этом заявили в среду ТАСС в канцелярии генерального секретаря всемирной организации.

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"Мы в курсе объявления Международного суда, касающегося дел, инициированных Украиной против России. Суд является основным юридическим органом ООН и действует независимо. Мы не можем давать комментарии по существу юридических процедур, проводимых судом в отношении государств-членов, или по поводу его решений. Также мы не в состоянии рассуждать о возможном результате рассмотрения дела", - подчеркнули в канцелярии генсека.

Украина 16 января подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В тот же день украинская сторона обратилась к инстанции с просьбой установить временные обеспечительные меры, в частности, потребовать от Российской Федерации "воздержаться от любых действий, которые могли бы усугубить или обострить разногласия" в соответствии с двумя конвенциями или в дальнейшем "осложнить разрешение спора".

В среду, 19 апреля, Международный суд ООН частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

Комментируя вынесенное решение, МИД РФ назвал важным то, что Международный суд ООН занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе Крыма. "Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

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