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Косачев: Киев промахнулся, захотев привлечь РФ к ответственности за "поддержку терроризма"

Политика
19 апреля, 20:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Украина не смогла доказать, что "ее обвинения об "агрессии" и "аннексии" имеют не пропагандистский, а строго юридический характер", отметил сенатор
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Украина хотела привлечь Россию в Гааге к ответственности за "поддержку терроризма", однако с этим пунктом киевские власти серьезно промахнулись. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя решение Международного суда ООН по иску Украины против России.

"Киев хотел привлечь Россию к ответственности за "поддержку терроризма", а также за "дискриминацию этнических украинцев и крымских татар" в Крыму. И вот теперь неприятные новости из того самого города, который только ленивый не поминал на Украине в последние годы применительно к России: дескать, в Гаагу ее!" - отметил Косачев.

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По его словам, "с поддержкой "терроризма" у Украины вышел оглушительный "облом", так как Киев не смог доказать, что запрошенные ограничительные меры к России остановят "причинение непоправимого ущерба". "Это серьезный промах украинской стороны, вознамерившейся с упорством бульдога доказывать во всех возможных инстанциях, что ее обвинения об "агрессии" и "аннексии" имеют не пропагандистский, а строго юридический характер", - заключил он.

Косачев при этом напомнил, что суд встал на сторону Киева по "второму гуманитарному пункту (о соблюдении прав крымских татар и доступе к образованию на украинском языке - прим. ТАСС), который был для Украины "довеском" к главному обвинению. По мнению сенатора, решение суда по этому пункту было ожидаемо, так как "тема прав человека, во-первых, традиционно выигрышная на европейских площадках и, во-вторых, там всегда можно к чему-то придраться". "Темы спорные, поскольку сейчас нарушений в Крыму не в пример меньше, чем в его украинский период, но эти требования вполне реализуемы и, если быть объективными, уже во многом реализованы", - подчеркнул глава комитета.

"Решения в Гааге пока касаются отдельного вопроса, и не все решено окончательно, однако принципиальная правовая оценка ситуации в них, несомненно, содержится", - заключил сенатор.

Международный суд ООН в среду частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. Согласно решению суда, Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. При этом было отказано в обеспечительных мерах по Конвенции о противодействии финансированию терроризма.

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