Как завещал Ильич: самые известные открытые мавзолеи мира

В четверг депутаты от ЛДПР и "Единой России" предложили захоронить тело Владимира Ленина. Однако спустя день законопроект отозвали. Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что это предложение "перспектив не имеет".

Тем не менее, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 63% россиян согласны с идеей захоронения тела Ленина. О том, какие еще мавзолеи открыты для посещения до сих пор — читайте в материале ТАСС.