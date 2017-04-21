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Как завещал Ильич: самые известные открытые мавзолеи мира

Общество
21 апреля, 23:30 UTC+3
ТАСС рассказывает про действующие мавзолеи, где покоятся забальзамированные тела видных политических и религиозных деятелей и ученых
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Посетители у мавзолея Ленина на Красной площади

Посетители у мавзолея Ленина на Красной площади

© Сергей Савостьянов/ТАСС

В четверг депутаты от ЛДПР и "Единой России" предложили захоронить тело Владимира Ленина. Однако спустя день законопроект отозвали. Замсекретаря Генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко заявил, что это предложение "перспектив не имеет". 

Тем не менее, согласно данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 63% россиян согласны с идеей захоронения тела Ленина. О том, какие еще мавзолеи открыты для посещения до сих пор — читайте в материале ТАСС.

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