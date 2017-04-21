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В метро Петербурга увеличат число систем интеллектуального видеонаблюдения

Общество
21 апреля, 18:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, апреля. /ТАСС
В настоящее время такими системами оснащены 23 станции
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Количество систем интеллектуального видеонаблюдения в метрополитене Санкт-Петербурга в 2017-2020 гг. будет увеличено. Об этом сообщил губернатор Георгий Полтавченко в ответе на запрос депутатов Заксобрания города.

Системами интеллектуального видеонаблюдения в настоящее время оснащены 23 станции метрополитена, покрывающие 230 зон осмотра

"С целью дальнейшей реализации мероприятий по обеспечению транспортной безопасности Правительством Санкт-Петербурга и ГУП "Петербургский метрополитен" в 2016-2017 гг. были направлены обращения в Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство железнодорожного транспорта по вопросу включения мероприятий по дооснащению объектов метрополитена системой интеллектуального видеонаблюдения и пунктами управления обеспечением транспортной безопасности в проект Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте на 2017-2020 гг. с выделением финансирования из федерального бюджета", - говорится в ответе губернатора.

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По его словам, до конца года число сотрудников службы контроля в метрополитене планируется увеличить на 513 человек.

Как отмечается в ответе губернатора, в данный момент все станции петербургского метро оснащены пунктами выборочного досмотра пассажиров. За 2016 г. было досмотрено более 10 млн пассажиров и выявлено более 29 предметов, запрещенных для проноса в метрополитен. Кроме того, на станциях аппаратурой радиационного контроля оснащены линейки входных турникетов, на всех станциях имеются металлодетекторы и рентгеновские установки.

В период с 2010 по 2015 г. из федерального и городского бюджета на безопасность городского транспорта было выделено более 2,3 млрд рублей. В 2016 г. из городского бюджета на эти цели выделено более 11 млн рублей, в 2017-м планируется выделить 191 млн рублей, из федерального бюджета средства не выделялись, отмечается в ответе.

Как сообщалось, 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел теракт, в результате которого, по последним данным, погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими признаны 102 человека.

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