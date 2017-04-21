СМИ сообщили об отставке директора Исаакиевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Петербургские СМИ публикуют информацию о возможной отставке директора Государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Николая Бурова, который возглавляет музей с июня 2008 года. Сам Буров эти сообщения не комментирует.

"Не отвечу, это мое личное дело", - сказал Буров корреспонденту ТАСС.

Официальными разъяснениями комитета по культуре Санкт-Петербурга, в ведении которого находится музей, ТАСС пока не располагает - представители комитета не доступны для комментариев. Так же пока не прозвучало официальной информации от музея.

Действующий контракт Бурова с музеем истекает 6 июня.

В конце января председатель комитета по культуре правительства Петербурга Константин Сухенко сказал журналистам, что поручений, связанных с расторжением контракта Бурова, в его ведомстве не получали, и отметил, что "лучше него переход (передачу собора в безвозмездное пользование РПЦ - ТАСС) никто не осуществит - его авторитет, его знания, конечно, нужны".

В ожидании референдума

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга готовятся к рассмотрению вопроса о возможности проведения общегородского референдума по вопросу о статусе Исаакиевского собора. Председатель городского парламента Вячеслав Макаров сообщил журналистам, что ответ будет дан до 26 апреля.

На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В пятницу стало известно, что комитет по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга рекомендовал городскому парламенту не выносить судьбу Исаакиевского собора на референдум.