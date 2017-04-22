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В Петербурге вторую неделю продолжается снегопад

Общество
22 апреля, 14:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 22, апреля. /ТАСС
Улицы в городе убирают более 600 спецмашин и свыше 1 тыс. дворников
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апреля. /ТАСС/. Вторая неделя зимы в апреле продолжается в Санкт-Петербурге, в субботу город вновь накрыл снегопад после нескольких дождливых дней, дворники работают в усиленном режиме.

"Днем (в субботу) улицы будут убирать более 600 спецмашин и свыше 1 тыс. дворников", - сказали в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Неожиданный снегопад опустился на северную столицу 13 апреля, однако синоптики не назвали его аномальным.

В течение последних двух недель максимальный уровень снежного покрова в некоторых районах Петербурга достигал 13 см. Примерно на таком же уровне снег находился в середине января. Переменный дождь в течение последней рабочей недели давал петербуржцам надежду, что белое покрывало наконец-то исчезнет: в среду в северной столице даже светило солнце, однако утром в субботу город снова накрыл снегопад.

Белые мухи и почки в снегу

Петербуржцы в социальных сетях вспоминают весну 2014 года, когда северная столица радовала солнечной погодой и высокими для апреля температурными показателями - 17 градусов выше нуля.

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Некоторые пользователи соцсетей пишут о хорошей работе городских служб и отмечают, что дороги и тротуары в целом очищены от снега. Кровельщики ежедневно проверяют состояние крыш и сбивают немногочисленные сосульки.

В этом году тестирование фонтанов в Петергофе впервые за много лет проходило на фоне снежного пейзажа. Из-за апрельского снегопада также приостановилась подготовка петербургских садов к летнему сезону, сроки открытия садов и парков сдвигаются примерно на неделю.

Снегопад продолжается

Как отмечают в пресс-службе комитета по благоустройству города, весной 2016 года последний снегопад при плюсовой температуре прошел 14 апреля. По данным северо-западного управления Росгидрометцентра, в ближайшие три дня погода в Петербурге столбик термометра не поднимется выше 5 градусов.

До конца выходных синоптики вновь обещают осадки: слабый ливневый снег будет сменятся настоящим снегопадом, а затем переходить в моросящий дождь. Однако в воскресенье, 23 апреля, атмосферное давление медленно начнет повышаться. На дорогах местами ожидается гололедица, а пригородных водоемах по-прежнему будет дрейфующий лед. При этом первая снежная апрельская неделя не привела к заметному увеличению серьезных ДТП в Петербурге.

Зимний режим для дорожных предприятий распоряжением комитета по благоустройству был продлен до 23 апреля, хотя обычно официальный сезон заканчивается для дорожников 15 апреля. Власти города также решили перенести общегородской День благоустройства на неделю - до 29 апреля. Однако службы города уже приступили к уборке и начали вывозить грязь с улиц и мыть дороги.

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