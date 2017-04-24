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Суд Петербурга счел законным отказ в иске противникам передачи Исаакия

Общество
24 апреля, 13:16 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Дело рассматривалось в упрощенном порядке, отметили в ведомстве
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Городской суд Петербурга счел законным отказ в иске противникам передачи Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений определение Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга об отказе в принятии коллективного административного искового заявления об оспаривании решения Комитета имущественных отношений правительства Санкт-Петербурга, принятого в отношении Государственного музея-памятника Исаакиевского собора по вновь открывшимся обстоятельствам", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что дело рассматривалось в упрощенном порядке.

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В настоящее время в суде зарегистрирован еще один подобный иск после решения Смольнинского районного суда.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал частную жалобу, поданную по вновь открывшимся обстоятельствам Борисом Вишневским к комитету имущественных отношений на определение Василеостровского районного суда. В суде уточнили, что под вновь открывшимися обстоятельствами имеется в виду незнание ранее истцами того, что РПЦ не было подано соответствующее заявление о передаче собора, а подготовительные мероприятия не имеют правовых последствий. В конце января Василеостровский районный суд отказался принять к производству иск противников передачи Исаакия РПЦ, а 3 марта жалоба на отказ была отклонена Санкт-Петербургским городским судом, который оставил в силе решение суда первой инстанции.

После заседания один из истцов, депутат Законодательного собрания города Борис Вишневский, сообщил журналистам, что истцы надеются на отмену этого решения, поскольку в рассмотренном иске были заявлены требования, которые существенно отличаются от первого иска; отличался и состав истцов, что делает невозможным прекращение производства по указанным судом основаниям. Позднее, основываясь на решении Горсуда, Смольнинский районный суд прекратил производство по их административному иску к городским властям.

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Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, в настоящее время они проводятся ежедневно. В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМП "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.

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