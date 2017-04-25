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Основатель Wikipedia запустил сайт для борьбы с недостоверными новостями

Общество
25 апреля, 13:05 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, апреля. /ТАСС
Основное внимание будет уделяться проверке публикуемых фактов и сбору информации об источниках
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Джимми Уэйлс

Джимми Уэйлс

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 25 апреля. /ТАСС/. Новый проект основателя открытой интернет-энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлса ставит своей целью борьбу с недостоверными и фальшивыми новостями. Основное внимание будет уделяться проверке публикуемых фактов и сбору информации об источниках.

"Wikitribune - это новости от людей для людей, - приводит газета The Guardian слова Уэйлса. - Впервые профессиональные журналисты и обычные граждане смогут работать вместе на равных, писать о событиях в тот момент, когда они происходят, редактировать их в режиме онлайн при поддержке целого сообщества, которое будет заниматься проверкой и перепроверкой фактов".

По словам Уэйлса, cайт является его собственным проектом и не связан с Wikipedia и фондом Wikimedia, будет размещать новостные материалы, а также расшифровки различных интервью. Перед публикацией журналисты будут обязаны предоставить источники информации, а также записи (в том числе аудио), на которых они основывают свои материалы. Редактирование текстов будет доступно всем членам сообщества, однако перед тем, как исправленный вариант будет представлен на всеобщее обозрение, его должны будут проверить модераторы.

Уэйлс надеется, что к началу парламентских выборов в Великобритании 8 июня на собранные средства ему удастся нанять первых штатных журналистов. И хотя проект сам по себе по умолчанию будет бесплатным для всех, "его бизнес- модель будет основана на ежемесячных пожертвованиях, а не на рекламе", подчеркнул предприниматель. При этом наиболее активные участники кампании по сбору средств со временем получат возможность предлагать журналистам интересные для них темы.

"В мире множество новостей, которые попадают в наше поле зрения, и мне кажется, что они (подписчики) с радостью воспримут возможность собрать средства, чтобы нанять журналиста", чтобы он развил тему, пояснил Уэйлс. При этом он подчеркнул, что Wikitribune не будет "гнаться за кликами" и станет придерживаться нейтральной формы подачи новостей.

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