Собянин: строительства деревянных домов на месте пятиэтажек не будет

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Строительства деревянных домов на месте пятиэтажек не будет. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

"Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка. Дома для переселения из пятиэтажек будут строиться из современных энергоэффективных панелей и монолита", - написал Собянин. Таким образом, мэр опроверг ранее опубликованную в ряде СМИ информацию, которая неверно интерпретировала слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Никаких экспериментов по строительству деревянных домов для переселения пятиэтажек в Москве проводиться не будет. Это информационная утка — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 апреля 2017 г.

Ранее министр сообщил журналистам на промышленной выставке в Ганновере (Германия), что дома с конструктивными элементами из дерева будут построены в качестве эксперимента в Москве, в том числе, возможно, вместо некоторых снесенных пятиэтажек. Если проект будет признан успешным, Минпромторг обсудит вопрос о применении конструкций деревянного домостроения на повсеместной основе. При этом Мантуров подчеркнул, что этот вопрос министерство обсуждало уже с мэрией Москвы и получило поддержку идеи эксперимента. Такой эксперимент позволит продвигать российские технологии и спрос на продукцию деревообрабатывающей промышленности, а также повысить экологичность домов, уточнили ТАСС в Минпромторге.

Деревянное строительство

В Минпромторге ТАСС пояснили, что основными конструкционными материалами из древесины при строительстве многоэтажных зданий являются LVL-брус, CLT-панели и клееный брус. Клееный брус активно используется как в готовых деревянных домах, так и в качестве несущих строительных конструкций.

Мировой опыт показывает, что деревянное домостроение - одна из самых экологичных и дешевых технологий строительства домов. В странах Северной Америки, Скандинавии, некоторых странах Европы и Японии достаточно высока доля деревянного домостроения. Так в США, Финляндии, Канаде доля деревянных домов в общем объеме малоэтажного строительства составляет более 80%. В Японии этот показатель составляет 45%.

В России в структуре малоэтажного домостроения по конструкции стен на дерево приходится около 25% от общего объема жилья в кв. м. При этом в общей доле строительства применение продукции деревянного домостроения составляет небольшую величину - всего 12%. На данный момент самым высоким зданием, построенным с использованием деревянных конструкций, является 32-метровый жилой дом в Мельбурне. Еще два 30-тиэтажных здания планируется построить в Ванкувере (Канада).

Также примерами мирового опыта строительства многоэтажных зданий с использованием конструкционных материалов из древесины являются жилой комплекс Via Cenni высотностью 9 этажей в Милане (Италия), 9-тиэтажный жилой дом Stadhaus в Лондоне (Англия), восьмиэтажное здание WoodInnovationandDesignCentre в городе Принс-Джордж (Канада).Соответствующие успешные проекты есть и в России, речь идет о жилом комплексе "Славянка" в г. Пушкин (г. Санкт-Петербург), построенном компанией ООО "ДСК "Славянский", где сдано в эксплуатацию более 500 тыс. кв. м. жилой площади.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, строительство домов с использованием элементов из дерева на месте снесенных пятиэтажек имеет смысл только при создании полноценной технологической базы для деревянного домостроения.

"Я сам большой поклонник домов с элементами из дерева. Но пока у нас на данный момент мало развито деревоприменение. Технологически мы пока не готовы - нет материальной базы, сервиса обработки и логистики", - подчеркнул он.

Программа сноса пятиэтажек

В начале года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. По предварительным оценкам, речь идет о сносе 25 млн квадратных метров жилья, или более 7,5 тыс. домов, в которых проживают около 1,6 млн человек.

Собянин сообщал, что власти Москвы проведут опрос жителей пятиэтажек для подготовки предварительного списка домов, которые войдут в программу реновации жилого фонда столицы. После формирования предварительного списка будет проведено официальное голосование. Опрос и встречи жителей с муниципальными властями пройдет до 1 мая, а официальное голосование - в течение мая-июня.