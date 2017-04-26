В Белоруссии прошли митинги-реквиемы в память об аварии на ЧАЭС

МИНСК, 26 апреля. /ТАСС/. Пострадавшая от чернобыльской катастрофы 26 апреля 1986 года Белоруссия встретила очередную годовщину трагедии памятными мероприятиями в регионах страны. В Минске представители властных структур и общественности вспоминали ликвидаторов аварии и говорили о возрождении пострадавших регионов. Оппоненты власти вышли на разрешенную акцию "Чернобыльский шлях" ("Чернобыльский путь"), протестуя в этот раз против строительства Белорусской АЭС.

Президент в Чернобыле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко традиционно в день катастрофы на Чернобыльской АЭС выезжает в пострадавшие белорусские регионы, где обсуждает с местными властями и населением социально-экономические проблемы. В этот раз белорусский лидер начал свою поездку с посещения Чернобыля, где вместе с президентом Украины Петром Порошенко почтил память погибших ликвидаторов аварии и ознакомился с ходом строительства нового защитного сооружения над четвертым энергоблоком АЭС.

"Событием для всех нас - белорусов, украинцев, для Европы в целом - стало возведение саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Это уникальное сооружение, которому на сегодняшний день нет равных", - сказал Лукашенко. При этом он подчеркнул, что возведение объекта при поддержке 40 стран - "важный символ международной солидарности". Лукашенко констатировал, что Белоруссия и Украина успешно взаимодействуют "в рамках чернобыльских проектов международных организаций, однако потенциал возможностей этого сотрудничества используется далеко не в полном объеме".

"Уверен, что наши ученые, медики, экологи - все, кто в Белоруссии и Украине работает на ликвидацию последствий аварии, сохранение здоровья людей на пострадавших территориях, - могут и должны сделать значительно больше", - сказал президент Белоруссии. В этой связи он рассчитывает на поддержку ООН и других международных партнеров. Лукашенко уточнил, что на преодоление крупнейшей техногенной катастрофы государства направляют огромные средства, только для бюджета Белоруссии на сегодняшний день эта цифра превышает $22 млрд.

Помнить и жить

Более 70% всех радионуклидов, выпавших в результате чернобыльской аварии, осело на территории Белоруссии. От последствий катастрофы пострадали около 2 млн жителей республики, в том числе, более полумиллиона детей. На сегодняшний день в зоне радиоактивного загрязнения находится более 2,3 тыс. населенных пунктов, где проживают около 1,1 млн человек или 12% всего населения Белоруссии.

В пострадавших районах Гомельской, Могилевской и Брестской областей почтили память жертв Чернобыля. В Брагине (Гомельская область) митинг-реквием прошел у памятника пожарному Василию Игнатенко, который ночью 26 апреля 1986 года тушил пожар на 4-м энергоблоке АЭС и, получив смертельную дозу радиации, умер через несколько недель. В Гомеле вспоминали жертв Чернобыля в церкви архистратига Михаила, которая была построена в деревне Вылево Добрушского района в конце 18 века. После чернобыльской аварии село попало в зону отселения, храм перевезли в Гомель и открыли для богослужений в 2006 году.

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В Могилевской области говорили о возрождении, где это возможно, пострадавших регионов. "Мы постепенно переходим от реабилитации загрязненных территорий к их возрождению и устойчивому социально-экономическому развитию", - отметил на митинге в Могилеве глава областного исполнительного комитета Владимир Доманевский.

Одним из центральных мероприятий в белорусской столице, приуроченных к 31-й годовщине чернобыльской аварии, стал памятный митинг в парке Дружбы народов. Возле православного храма-памятника в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших" и памятного знака "Жертвам Чернобыля" собрались представители власти, общественных объединений, дипломатического корпуса, духовенства. "Люди должны думать и помнить о тех, кто пошел на поле боя с невидимой опасностью. Они делали общее дело и не задумывались о последствиях", - отметил глава организации "Инвалиды Чернобыля" Михаил Жданович.

К вечеру в направлении храма-памятника в рамках традиционной акции "Чернобыльский шлях" направились представители оппозиционных партий и движений, представители гражданского общества.

"Нет - новому Чернобылю!"

Городские власти разрешили участникам "Чернобыльского шляха" собраться на площадке у столичного кинотеатра "Октябрь", расположенного на центральном проспекте столицы и пройти по улицам к парку Дружбы народов. Нынешний "Чернобыльский шлях" проходит под лозунгами "Нет - строительству Белорусской АЭС", "Нет - Чернобылю экологическому и политическому". "Мы пройдем, чтобы напомнить, что Чернобыль это не история, а наша реальность и повседневность", - отметил зампредседателя партии Белорусский народный фронт Игорь Ляльков. В шествии приняло участие около 300-400 человек; правоохранительные органы не препятствовали движению колонны.

В резолюции по итогам акции ее участники потребовали "остановить строительство АЭС в Островце и обсудить возможность введения моратория на строительство атомных электростанций в Беларуси". Также среди требований запрет на освоение чернобыльских земель и промышленное производство продуктов питания на них. Участники акции хотят вернуть программы социальной защиты ликвидаторам аварии на ЧАЭС и всем, кто пострадал в результате катастрофы. Кроме того, демонстранты требуют остановить "социальное и политическое напряжение в стране, отменив декрет "О предупреждении социального иждивенчества" и создать "площадку для равноправного диалога с обществом".

Оппозиция проводит в Минске "Чернобыльский шлях" ежегодно с 1988 года. Он предусматривает шествие по столичным улицам, которое завершается митингом. В 2011 году власти запретили шествие, разрешив только митинг.