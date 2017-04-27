Как жильцы пятиэтажек делили метры на встрече с руководством префектур Москвы

МОСКВА, 27 апреля. /Корр. ТАСС Юлия Ермилова, Елена Рожкова/. Первая встреча жильцов пятиэтажек с руководством префектур по вопросам реновации устаревшего жилого фонда в Москве - сносу "второй волны" - состоялась в столице в среду. Под снос должны войти все серии домов, большинство жильцов которых согласятся на это.

"Первая волна" касалась фактически аварийных серий домов, и, начавшись в 1999 году, закончится к 2018 году. Импульс новой 20-летней программе дал президент России Владимир Путин в феврале 2017 года, в Госдуме 20 апреля прошел первое чтение законопроект о реновации в Москве.

С 19 апреля встречи с населением проводили главы управ. Интерес со стороны жителей пятиэтажек был столь высок, что встречи с префектами было решено проводить не по одной, а по две-три, начиная с 26 апреля и по конец мая.

26 апреля с жителями поговорили префекты трех округов из 12 - Северо-Западного (СЗАО), на которую наведался бывший главный санитарный врач России, ныне депутат Госдумы от Тушинского района СЗАО Геннадий Онищенко, а также в Северо-Восточного и Зеленоградского.

Префекты остальных столичных округов наметили встречи с жителями на середину и конец мая 2017 года, объяснив это тем, что есть необходимость в более детальной обработке информации, полученной в ходе встреч глав управ с жителями на прошлой неделе.

Корреспонденты ТАСС побывали на встречах с жителями СЗАО и СВАО и узнали, какие вопросы больше всего волновали владельцев квадратных метров в столичных пятиэтажках.

Острый квартирный вопрос

Встреча префектов СВАО и СЗАО с жителями своих округов проходила интенсивно: залы, рассчитанные на 500 человек, не вмещали всех посетителей. Однако для тех, кто не смог пройти, в холлах здания установили мониторы, транслирующие происходящее в зале, людям выдали микрофоны, что позволяло задать вопросы. Кроме того, префекты разрешили присылать письменные вопросы через своих помощников тем, кто в силу различных причин не смог прийти на встречу.

Немало граждан, присутствовавших на встрече, были настроены негативно и явно демонстрировали свое отношение к происходящему: перебивали выступающих, свистели и размахивали плакатами с призывами не допустить сноса крепких домов. Доводы, что без согласия жителей снос дома невозможен, разбушевавшихся граждан не успокаивали.

Префектам приходилось и развеивать мифы о "переселении за МКАД": программа предусматривает переселение только внутри района, соседний район - только по желанию, для ЦАО - внутри округа.

Давайте жить дружно

Префект северо-западного округа Москвы Алексей Пашков на 30-й минуте активного обсуждения даже предложил жителям устроить конкурс на самый дружный дом. "Я знаю, что у нас уже сейчас есть собственники квартир в пятиэтажках, которые целыми домами выступают за снос. Мы могли бы устроить конкурс на самый дружный дом", - отметил он.

Так, несколько жителей, которые представились владельцами квартир дома под номер 5 на улице Лодочная в СЗАО, попросили слова: "Мы хотим высказаться. Мы за то, чтобы наш дом снесли. Мы будем очень благодарны. Мы точно попадем в программу реновации?". Ответ префекта был: "Да, конечно, если вы проголосуете".

Дилемма Онищенко

Геннадий Онищенко на все замечания жильцов пятиэтажек заметил, что лучше два раза переехать, чем один раз сгореть. "Мы обязательно учтем в Госдуме все замечания жителей, которые прозвучали сегодня. Но лучше два раза переехать, чем один раз сгореть", - выразил он свое мнение о состоянии морально устаревших домов в свойственной ему метафорической манере.

Трескаются стены и трещат полы

По словам главы управы Южное Тушино Александра Ерохова, за последние несколько лет жильцы пятиэтажек постоянно жаловались на невозможность провести нормальный капитальный ремонт в своих домах, ввиду слишком устаревших и "почти прогнивших коммуникаций в доме".

"В нашем районе находится 334 жилых дома, более половины из них подпадает под реновацию. Жильцы данных домов постоянно говорили, что трескаются стены, трещат полы, многие коммуникации работают с перебоями. Их жалобы мне по-человечески понятны и до последнего момента проблема не решалась, теперь в рамках реновации такое решение есть", - подчеркнул Ерохов.

Также, по его словам, большинство домов в районе Южное Тушине строилось с 1957 по 1975 год, большинство зданий рассчитаны на эксплуатацию в течение 35−50 лет. "К сожалению, сегодня большинство пятиэтажек морально и физически устарели. Капитальный ремонт большинству этих малоэтажных домов уже не поможет. Но взносы, которые ранее владельцы квартир (в пятиэтажках - прим. ТАСС) оплачивали за капитальный ремонт, пойдут на благоустройство территории новых домов вместо снесенных пятиэтажек", - добавил он.

В свою очередь, заместитель префекта СВАО Евгений Каданцев, курирующий вопросы строительства, сообщил собравшимся, что за последние четыре года в префектуру поступило более 12 тыс. обращений жителей о нецелесообразности ремонта (то есть необходимости сноса) домов, а за последние месяцы интенсивность возросла - уже более 5 тыс. обращений.

Взамен появятся монолитные и современные панельные дома. Однако каждый район будет рассматриваться индивидуально, и на сегодняшний день нельзя сказать, где будет построен монолитный, а где панельный дом. Каданцев подчеркнул, что застройка в рамках программы реновации будет квартальной (не сразу весь микроайон) и периметральной, что позволит уйти от шума прилегающих дорог и обеспечить территории парками и скверами.

Погода в доме

Главное опасение жителей на встрече с руководством префектур состояло в том, что многие не были уверены в обещаниях городских властей "не подвергать дома принудительному сносу». Один из участников встречи, учитель из гимназии № 1517 рассказал ТАСС, что не хочет переезжать, так как дом в хорошем состоянии. "Недавно приобрели квартиру, у нас хороший дом и высокие потолки. Я не хочу переезжать", - посетовал он.

Большинство вопросов на встрече жителей с префектурой СВАО было посвящено опасениям, как уберечь от сноса крепкие кирпичные пятиэтажки. Граждане эмоционально призывали не трогать такие дома и даже спросили префекта, не считает ли он преступлением сносить хорошие пятиэтажки.

Префект северо-западного округа Москвы Алексей Пашков постарался еще раз заверить москвичей, что без желания жильцов этого не произойдет. "Если больше 70% собственников квартир в пятиэтажках будут выступать против сноса дома, то его сносить не будут. Еще раз повторюсь, принудительного сноса не будет. Поверьте, у нас уже стоит большая очередь желающих, которые хотят быть в первой волне сноса. Кроме того, нам хватит домов, в которые готовы нас на руках понести, чтобы оказаться в числе первых", - пояснил Пашков.

Эту же мысль старался донести и префект СВАО Валерий Виноградов. Он объяснил собравшимся, что без их согласия дом никто трогать не будет, решение о сносе будет приниматься исключительно жителями дома путем голосования.

Каждый голос защищен и прозрачен

Официальное голосование за снос или ремонт дома начнется на портале "Активный гражданин" и в Многофункциональных центрах (МФЦ) 15 мая. Жители получат уведомления об участии в голосовании посредством электронной почты, доски объявлений, листовок в почтовых ящиках. Окончательный список домов, которые попадут под снос, будет опубликован после подведения итогов голосования.

Впрочем, "чистота" голосования и достоверность его результатов вызвали вопросы у собравшихся. Префект Виноградов заверил, что процедура голосования будет устроена таким образом, что каждый голос будет учтен, а также предусмотрена полная идентификация голосующего.

Для голосования в интернете житель должен будет ввести номер СНИЛС, а те, кто захочет проголосовать в МФЦ, обязан будет иметь при себе паспорт. Для тех граждан, кто не выходит из дома, будет предоставлена возможность вызова социального работника. Виноградов подчеркнул, что голосование будет проходить абсолютно добровольно, а каждый голосующий получит персональный код, который позволит удостовериться, учтен ли его голос.

"Раньше были вопросы на тему принудительного сноса, когда шли слухи, что всех, кто не согласен, выселят по суду. Сейчас есть понимание, что каждый голос будет учтен", - выразила свое ощущение от встречи жительница дома под номером 12 на улице Лодочная в СЗАО Елена Юршина.

Впрочем, по ее мнению, все равно, пока остается много непонятного. К примеру, где будут стартовые площадки (участки и дома для временного заселения на период строительства основного дома). "А вообще, большое спасибо властям за такую программу", - заключила жительница пятиэтажки.