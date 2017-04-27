Пресс-секретарь Кадырова: ПАСЕ приняла далекую от реальности резолюцию о Северном Кавказе

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ГРОЗНЫЙ, 27 апреля. /ТАСС/. Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) нарушила декларированные принципы своей работы, приняв далекую от реальности резолюцию о ситуации с правами человека на Северном Кавказе.
Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.
"ПАСЕ сделала эти выводы, основываясь только на публикациях одного СМИ. Ситуацию на месте никто из депутатов ПАСЕ не изучал, мнением правозащитников и общественных деятелей, ученых, политологов и аналитиков из Чечни не интересовался. Это вопиющее нарушение декларированных принципов и норм работы ПАСЕ, предусматривающих детальное изучение вопроса, прежде чем его включить в повестку заседания, принять резолюцию, выработать единую позицию", - сказал он.
По словам Каримова, такой подход к работе характерен для ПАСЕ, когда речь заходит о России и Чечне.
"Для депутатов из западных стран есть Евросоюз и есть "остальные". Они открыто стремятся сделать все назло России. В ПАСЕ утверждают, что в Чечне все плохо только потому, что они хотят, чтобы в Чечне было плохо", - отметил он.
Каримов добавил, что выводы ПАСЕ о ситуации в Чечне далеки от реальности.
"Также удивлялся выступлениям депутатов на заседании в ПАСЕ. Весь словарный запас ограничивался выражениями типа "озабочены". При этом не было и намека на глубокий анализ ситуации, не звучали реальные предложения, которые могли бы прекратить поток иностранных наемников в Чечню, хотя среди них были граждане всех европейских стран. Причем именно они отличались профессиональной подготовкой к подрывной и террористической деятельности", - отметил Каримов.
ПАСЕ 25 апреля приняла резолюцию, в которой выразила обеспокоенность ситуацией с правами человека на Северном Кавказе. Ассамблея высказала сожаление по поводу того, что большинство ее рекомендаций российским властям по улучшению ситуации в данной сфере, содержавшиеся в ее резолюции, принятой в 2010 году, не были выполнены.