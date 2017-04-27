ТАСС и движение "Бессмертный полк" подготовили карту шествия 9 мая в Москве

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы 9 мая в российских и зарубежных городах, самое масштабное шествие ожидается в Москве.
ТАСС совместно с движением "Бессмертный полк - Москва" подготовил карту шествия.
Колонна начнет движение по Ленинградскому проспекту от метро "Динамо", пройдет по Тверской и Тверской-Ямской улицам. Конечной точкой станет Красная площадь. Начало акции запланировано на 15:00 мск.
В 2016 году число участников шествия в Москве превысило 500 тыс. человек. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.
Подробности читайте на сайте ТАСС или на сайте "Бессмертного полка".