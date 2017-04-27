ТАСС и движение "Бессмертный полк" подготовили карту шествия 9 мая в Москве

Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в День Победы, Москва, 2016 © Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы 9 мая в российских и зарубежных городах, самое масштабное шествие ожидается в Москве.

ТАСС совместно с движением "Бессмертный полк - Москва" подготовил карту шествия.

Колонна начнет движение по Ленинградскому проспекту от метро "Динамо", пройдет по Тверской и Тверской-Ямской улицам. Конечной точкой станет Красная площадь. Начало акции запланировано на 15:00 мск.

В 2016 году число участников шествия в Москве превысило 500 тыс. человек. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.

Подробности читайте на сайте ТАСС или на сайте "Бессмертного полка".