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ТАСС и движение "Бессмертный полк" подготовили карту шествия 9 мая в Москве

Общество
27 апреля, 19:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Колонна начнет движение по Ленинградскому проспекту от метро "Динамо" в 15:00 мск и пройдет по Тверской и Тверской-Ямской улицам

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Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в День Победы, Москва, 2016

Участники акции памяти "Бессмертный полк" во время шествия в День Победы, Москва, 2016

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Акция "Бессмертный полк" пройдет в День Победы 9 мая в российских и зарубежных городах, самое масштабное шествие ожидается в Москве.

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ТАСС совместно с движением "Бессмертный полк - Москва" подготовил карту шествия.

Колонна начнет движение по Ленинградскому проспекту от метро "Динамо", пройдет по Тверской и Тверской-Ямской улицам. Конечной точкой станет Красная площадь. Начало акции запланировано на 15:00 мск.

В 2016 году число участников шествия в Москве превысило 500 тыс. человек. Среди тех, кто нес портреты участников войны, был и президент России Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца.

Подробности читайте на сайте ТАСС или на сайте "Бессмертного полка".

 

 

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