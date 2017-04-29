В США "Бессмертный полк" соберет вдвое больше людей, чем в 2016 году

НЬЮ-ЙОРК, 29 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американцы проявляют большой интерес к акции "Бессмертный полк", которая пройдет в этом году в разных городах США 5-7 мая. Общее число участников марша в честь Дня Победы во Второй мировой войне возрастет по сравнению с прошлым годом как минимум вдвое и составит более пяти тысяч человек. Об этом ТАСС сообщил в субботу координатор акции в Америке Игорь Кочан.

Участие в "Бессмертном полку" уже подтвердили более 20 городов из 11 штатов страны. "Масштабы маршей также впечатляют, - отметил Кочан. - Только в Детройте (штат Мичиган) под знаменами "Бессмертного полка" пройдут не менее тысячи человек, еще около тысячи - в Сан-Франциско (Калифорния), столько же - в Нью-Йорке и городах Флориды. Кроме того, порядка 500 человек должны пройтись по улицам столичного Вашингтона, Чикаго (штат Иллинойс) и Сиэтла (штат Вашингтон)".

Интерес растет

"В этом году мы видим очень высокий интерес со стороны американцев. Многие из них уже подтвердили свое участие в марше, они готовят портреты родственников - ветеранов Второй мировой и с большой признательностью относятся к организаторам акции, благодаря которой мы имеем возможность вспомнить о нашей общей великой истории", - подчеркнул Игорь Кочан.

В рядах "Бессмертного полка" вместе с молодежью пройдут и сами ветераны - бывшие советские воины и солдаты, сражавшиеся на стороне других союзных войск. По данным Кочана, в шествии примут участие около сотни ветеранов из разных городов Америки.

Акция "Бессмертный полк" впервые состоялась в трех американских городах в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Сейчас шествие проходит под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) и охватывает Сан-Диего и Лос-Анджелес (Калифорния), Бостон (Массачусетс), Орландо, Джексонвилл, Палм-Кост и Сент-Петерсбург (Флорида), Филадельфию (Пенсильвания), Портленд (Мичиган), Литл-Рок (Арканзас), Денвер (Колорадо).

В этом году организаторы стараются привлечь к акции больше школьников, для этого дети из русскоязычных семей рассказывают о ней друзьям и одноклассникам.

Полк в Нью-Йорке

В Нью-Йорке шествие "Бессмертного полка" состоится 6 мая и пройдет по западному берегу Манхэттена, вдоль реки Гудзон. Завершится марш у мемориала павшим в годы Второй мировой войны - на территории Бэттери-парк напротив Статуи Свободы. Под звуки песни Марка Бернеса "Журавли" в небо будут отпущены сотни белых воздушных шаров с эмблемой "полка" - журавлями.

Игорь Кочан заметил, что принять участие в акции могут не только родственники участников войны, но и все желающие. "Они пройдутся вместе с остальными в марше, могут принести цветы, возложить их у памятника воинам и отпустить в воздух белые шары", - пояснил он.