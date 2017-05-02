В Оттаве в День Победы впервые пройдет акция "Бессмертный полк"

ОТТАВА, 2 мая. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Международная акция "Бессмертный полк" впервые состоится в этом году в День Победы в канадской столице. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила член правления Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) Канады Наталья Тарышкина.

"В этом году в Оттаве мы проведем "Бессмертный полк" в первый раз. Русскоязычная община в столице Канады небольшая, но мы ожидаем, что к акции присоединятся около 300 человек", - сказала она. Тарышкина добавила, что 9 мая представители общины уже по традиции соберутся в Музее войны, который расположен в центре города, около танка Т-34 на митинг памяти, а затем его участники пройдут "Бессмертным полком" по близлежащим улицам.

"В этом году мы пробуем силы. Если община нас поддержит, то в следующем году мы увеличим маршрут и пройдем от Музея войны до национального парламента", - отметила член КСОРС. Тарышкина также подчеркнула, что администрация музея и мэрия Оттавы достаточно быстро согласовали и митинг, и шествие, и "вообще оказали нам поддержку".

Кроме того, русскоязычная община Оттавы проведет несколько акций и в преддверии Дня Победы. Так, 6 мая в канадской столице страны запланирован автопробег, а 7 мая у Национального военного мемориала и Могилы Неизвестного Солдата состоится церемония возложения венков и цветов. "В этом году впервые в ней примут участие и наши, и канадские ветераны, которые вместе воевали на фронтах Второй мировой войны", - указала Тарышкина.