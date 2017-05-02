Спрос на поездки по Золотому кольцу на майские праздники упал на 30%

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Туристические поездки по Золотому кольцу в этом году стали менее востребованы среди туристов, общий спад на направлении в среднем составил 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
"На нынешние майские праздники города Золотого кольца востребованы гораздо меньше, чем обычно. Как показал опрос, общий спад на этом направлении в среднем составил 30%", - сообщили в РСТ.
В организации отметили, что, по данным туроператоров, Золотое кольцо не стало исключением в общем тренде снижения интереса к отдыху в России. Согласно сообщению, это связано тем, что из-за холодного апреля на майские праздники "люди потянулись в теплые края, в первую очередь, в Турцию", и туры по России продавались плохо.