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Спрос на поездки по Золотому кольцу на майские праздники упал на 30%

Общество
2 мая, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

В Российском союзе туриндустрии снижение интереса к поездкам по стране объяснили тем, что после холодного апреля россияне "потянулись в теплые края"

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Пруд на территории Государственного музея-заповедника "Ростовский Кремль"

Пруд на территории Государственного музея-заповедника "Ростовский Кремль"

© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Туристические поездки по Золотому кольцу в этом году стали менее востребованы среди туристов, общий спад на направлении в среднем составил 30%. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На нынешние майские праздники города Золотого кольца востребованы гораздо меньше, чем обычно. Как показал опрос, общий спад на этом направлении в среднем составил 30%", - сообщили в РСТ.

В организации отметили, что, по данным туроператоров, Золотое кольцо не стало исключением в общем тренде снижения интереса к отдыху в России. Согласно сообщению, это связано тем, что из-за холодного апреля на майские праздники "люди потянулись в теплые края, в первую очередь, в Турцию", и туры по России продавались плохо.

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